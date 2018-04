Carrizosa (Cs) asegura que la decisión del tribunal alemán "no cambia nada" y Puigdemont sigue sin poder ser investido

"La resolución del tribunal alemán no cambia en absoluto la imposibilidad de que un prófugo de la justicia pueda ser investido en el Parlament de Cataluña, entre otras cosas porque nuestro reglamento exige la presencialidad del candidato y porque quien se ha fugado de la justicia no puede ostentar una responsabilidad tan enorme y menos un señor que presuntamente nos ha robado el dinero", ha sentenciado.

Sobre la posibilidad de que finalmente, Puigdemont sea juzgado en España exclusivamente por la causa de malversación, Carrizosa ha afirmado que "eso es adelantar pantallas" porque se desconoce de momento si el fiscal alemán, que sí veía compatible el tipo penal de rebelión español con el que recoge el código penal germano, va a recurrir esta decisión. "Es posible que se produzcan novedades en el procedimiento en Alemania", ha comentado.

En todo caso, considera que "los tribunales alemanes no pueden decidir si existe o no la rebelión española" pues se limitan a "interpretar el delito de alta traición y la similitud de los hechos, si son punibles también en Alemania". "Esto no significa que haya decaído el delito de rebelión para todos los que están en España y que pudieran ser juzgados por este delito", ha zanjado.