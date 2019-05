Carrizosa (Cs) pide concentrar el voto constitucionalista: el del PP irá a la "papelera" y el del PSC a ERC

"Quien quiera votar constitucionalista que vote naranja", ha reivindicado en un acto de campaña en Reus, junto a la portavoz de Cs en el Senado y diputada en el Parlament, Lorena Roldán, y la candidata a la Alcaldía de este municipio, Débora García.

Carrizosa ha alertado de que el PSOE tiene un pacto con ERC: "Tú me apoyas a mí en la investidura y yo te apoyare a ti en todos los ayuntamientos", por lo que cree que todos los votos socialistas en Cataluña irán a pactos con ERC y con los comuns, en algunos casos.

Además, ha sostenido que el voto "a ciertos partidos que en Cataluña no tiene ningún tipo de fuerza", en alusión velada al PP, no servirán de nada, porque considera que en muchos municipios catalanes no van a obtener representación.

Por eso, cree que el voto a Cs es la única garantía de que sirva para defender al constitucionalismo: "A nuestra derecha el voto está muy posiblemente tirado a la papelera y a la izquierda al independentismo".

Roldán ha insistido en que el domingo es una oportunidad para que Cs sea "el dique de contención del separatismo y también del sanchismo, que al final viene a ser lo mismo".

"Cualquier alcalde del PSC va a ser un chollazo para los separatistas", de manera que destaca que el único voto útil en estos comicios es el de Cs.