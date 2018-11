Carrizosa (Cs) respeta el fallo sobre Otegi y niega que cuestione la democracia española

El portavoz de Cs en el Parlamento catalán, Carlos Carrizosa, ha expresado su respeto por el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el caso de Arnaldo Otegi, pero ha negado que esta sentencia cuestione la democracia española.

En rueda de prensa, ha afirmado que Cs respeta todas las resoluciones judiciales independientemente de si están de acuerdo o no, y ha acusado al independentismo de no hacerlo: "Nosotros sí que respetamos, cosa que aquí hay gente que no hace".

El TEDH ha sentenciado que la Audiencia Nacional vulneró los derechos fundamentales de Otegi en el juicio del caso Bateragune por el que fue condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA.

Al ser preguntado por si le preocupa esta sentencia, ha destacado que España "es un país democrático, tiene todo tipo de controles nacionales e internacionales", por lo que considera que es una democracia homologable internacionalmente.

Ha asegurado que España "es uno de los países que menos sentencias condenatorias tiene" del tribunal de Estrasburgo, y que, según él, Bélgica y Alemania tienen más condenas por no respetar procedimientos judiciales.

Además, ha señalado que no tiene "ningún tipo de admiración ni de respeto hacia las ideas totalitarias" que cree que tiene Otegi, y ha criticado que el presidente Quim Torra, el expresidente Carles Puigdemont y el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, se hagan fotos con él y con Carles Sastre, que fue condenado por el asesinato de Josep Maria Bultó.

"Una infracción procedimental, que es lo que ha pasado, no justifica el blanqueamiento de estas personas", ha reprochado.