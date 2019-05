Carmena dice que cumplen "religiosamente" la ley electoral y espera poder participar en el debate de Telemadrid

Tras una reunión esta tarde con organizaciones sociales para abordar el programa de los menores extranjeros no acompañados ('menas'), Carmena ha dicho que todavía no se han resuelto las alegaciones sobre debates en las radiotelevisiones públicas ante la Junta Electoral "y siempre se podrá poner otra fecha".

Por su parte, el candidato regional de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha asegurado que "no tiene mucho sentido un debate sin la alcaldesa y sin una fuerza que cogobierna muchos municipios". "Hoy ha habido debate muy seguido e interesante y cuantos más debates mejor. La Junta no se ha pronunciado pero no es bueno que en la campaña no perdamos mucho tiempo hablando sobre la campaña", ha añadido.

Respecto a las críticas de miembros del PP a su campaña de banderolas de Más Madrid en más de 5.000 balcones de la región, Errejón ha recordado que estamos en el siglo XXI y "no se le puede poner puertas al campo".

"Es una dinámica muy hermosa, bonita y los madrileños tienen ganas de participar, debatir y contrastar opciones. No creo que eso a nadie le parezca mal y nosotros queremos más conversación y más debate. Si uno no quiere, lo que no le gusta son las campañas electorales", ha concluido.