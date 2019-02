Carmena rectifica y dice de Julio Rodríguez que es una "persona excelente" a quien admira

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la alcaldesa ha rectificado sus propias palabras en otra entrevista, en la que señalaba que "en principio" no había pensado en Julio Rodríguez para incluirlo en la lista de Más Madrid con la que concurrirá a las próximas elecciones de mayo.

"Tengo un poco de pesar y tengo que rectificar lo que dije en una entrevista", ha indicado Carmena. "Independientemente de que no me parece bien que un partido político imponga a una persona por su vinculación o lealtad con un partido, para que funcione un Ayuntamiento tiene que haber las personas adecuadas paras las funciones del Ayuntamiento", ha reiterado al defender su propuesta de ir a las elecciones de mayo con una plataforma de personas, no de partidos, ligadas a las funciones que luego realizarían en el Consistorio.

Para la alcaldesa, Julio Rodríguez "es una gran personalidad". "Le admiro, tengo una enorme valoración de él y jamás quiero pensar que desde esas palabras se sienta dolido", ha terminado.