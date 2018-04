Tras asistir a la fiesta por los 75 años de vida del centro de acogida San Isidro, la alcaldesa ha añadido que tampoco quería hablar del asunto como mera ciudadana. "Debo pensar que en este momento sobre todo soy alcaldesa", ha contestado a los periodistas.

"Ya me conocéis, no hablo de temas que no sean del Ayuntamiento. Me parece que en todo eso hay muchas personas que ya están dando su opinión. Como alcaldesa me debo centrar en hablar de los asuntos del Ayuntamiento", ha manifestado.