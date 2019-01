Carmena admite que "en principio" no ha pensado en Julio Rodríguez para meterle en su lista con Más Madrid

"En principio no he pensado en él", ha dicho Carmena, en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, donde ha reconocido que "quizá" no lo ha hecho porque tiene una "excesiva vinculación en unas elecciones que se han producido en una estructura política", en referencia a Podemos.

En este sentido, ha indicado que si ella tiene que dirigir un equipo, "dirige la orquesta", y, por lo tanto, tiene las competencias para decidir quién quiere que la acompañe. "No voy a aceptar a alguien impuesto, no tiene sentido", ha añadido.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))