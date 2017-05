Carmena no está preocupada por la querella porque sus ediles actuaron bien

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho hoy que no le preocupa la querella del PP contra los ediles de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer puesto que en su opinión ambos "han actuado en el marco del derecho".

La alcaldesa de Madrid se ha pronunciado de este modo en respuesta a los periodistas que le han preguntado si le preocupaba la querella anunciada por el PP contra dos de sus ediles al término de un acto sobre refugiados celebrado en el Palacio de Cibeles con representantes de 21 municipios.

Y ha afeado además al PP que judicialice la política.

"Son muy buenos los debates y no son lo mejor las querellas, pero no me preocupa en el sentido de entender que a los concejales a los que hace referencia esa querella tengan responsabilidad porque creo que ellos han actuado en el marco del derecho", ha respondido la regidora madrileña.

El Partido Popular presentará una querella por posible prevaricación y malversación de caudales públicos contra Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer y Ana Varela, quienes como consejeros de Madrid Destino denunciaron el convenio del Open de Tenis ante la Fiscalía Anticorrupción.

La querella se fundamenta en que para interponer la denuncia ante la Fiscalía encargaron dos informes "a dedo" y "sin publicidad", cada uno de ellos por un precio de 50.000 euros y sin que hubiese competencia entre tres ofertas como marca la ley.

La denuncia ante la Fiscalía Antocorrupción cuestiona el convenio que el Ayuntamiento tiene suscrito con Madrid Trophy Promotion (MTP) para la celebración del Mutua Open de Tenis hasta el 2021 y fue presentada sin el conocimiento de la alcaldesa, que hoy ha reiterado que le hubiese gustado haber conocido antes la decisión. "Me enteré después y lo lamenté", ha dicho.

Sin embargo, sobre la petición del PP de que cese a sus dos ediles o en su defecto al coordinador general de la Alcaldía -que al parecer sí tenía conocimiento de la denuncia- ha dicho que no va a tomar medidas contra ellos "en absoluto".

"A mí me hubiera gustado saberlo pero creo que ellos han actuado en el marco del derecho", les ha apoyado la alcaldesa, que también ha añadido que "cualquier responsable de una empresa" puede poner en conocimiento de la justicia un contrato que le suscite dudas.

Según Manuela Carmena, al margen de la denuncia ante la Fiscalía, para Madrid "es imprescindible mantener el Open de Tenis", aunque ha deseado que no tenga "tanto costo" para el Ayuntamiento.