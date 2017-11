Carmena se muestra "prudente" y no habla de 'móvil político' sino de "diferente interpretación de la norma" por Hacienda

Carmena ha indicado en rueda de prensa que el Ayuntamiento recurrirá a la vía judicial ante una interpretación de la regla de gasto por parte de Hacienda que difiere tanto de la defendida por el Ayuntamiento como "de las comunicaciones anteriores realizadas por el propio ministerio".

En el PEF presentado en octubre el Ayuntamiento retenía un total de 127 millones de euros. El Plan, el tercero, fue tumbado por el Ministerio, que reclama ahora al Ayuntamiento 238 millones de euros adicionales de la mano de una "nueva interpretación" de la regla de gasto, como ha indicado la regidora. Esa cifra coincide con la retenida en abril mediante Acuerdos de No Disponibilidad (AND).

"EL AYUNTAMIENTO NO ESTÁ INTERVENIDO"

La regidora ha comenzado su comparecencia ante la prensa remarcando, como ya manifestó el secretario de Estado de Hacienda, que "el Ayuntamiento no está intervenido" y que le sorprende la generalización de esa idea. "Todos los ayuntamientos tienen una tutela financiera, que vemos necesaria y buena", ha apostillado.

Lo que se ha producido ahora es un "incremento de la tutela financiera", de modo que la información de las medidas que hasta el momento se hacía trimestralmente en este momento pasa a ser semanal. Sobre cuánto durará esta tutela, la alcaldesa ha contestado que "no hay plazo" pero se puede deducir que finalizará cuando el Ayuntamiento esté en "la senda estrecha pero interesante del gasto".

"El Ayuntamiento siempre cumple las indicaciones que recibe de esa tutela financiera", ha garantizado, lo que llevó el pasado mes de abril a aprobar esos AND a pesar de "estar en contra de la forma con la que se interpreta por el Ministerio la Ley de Estabilidad Financiera".

"SORPRESA" POR EL CAMBIO DE INTERPRETACIÓN

También ha puesto sobre la mesa su "sorpresa" por el hecho de que el Ministerio "haya cambiado la interpretación" tras el PEF aprobado por el Pleno el pasado 16 de octubre.

"Estábamos absolutamente convencidos de que ese PEF era conforme a la interpretación del Ministerio y de la Secretaría de Estado de Hacienda respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria pero vimos con sorpresa que habían cambiado la interpretación, que no era la de anteriores ocasiones", ha lanzado.

Carmena ha expuesto que el Ayuntamiento acude a los tribunales como un paso normal porque "es bueno que las administraciones discrepen entre sí sobre la forma de cómo interpretar las leyes, que son protocolos de conducta que no son rígidos sino que están sometidos a evolución".

También ha destacado el consenso que se ha generado en torno a la necesidad de cambiar la interpretación de la ley, apoyada por distintos grupos en el Congreso de los Diputados y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha declarado que rebaten las leyes que al mismo tiempo cumplen. "Buscamos fórmulas para dar cumplimiento a esa legalidad que no es muy adecuada pero mientras siga en vigor estamos obligados a cumplir", ha remachado.

"Es sorprendente que haya una interpretación que no es lógica, que no se acopla a las necesidades de las políticas públicas de la ciudad", ha añadido Carmena para remarcar, a continuación, que la regla de gasto "no es una ley sino una instrucción".

La alcaldesa, por otro lado, ha declarado que en el Gobierno municipal viven "al día" y que ella percibe "un cambio de actitud" por parte del equipo técnico de la Secretaría de Estado de Hacienda. "Indica un camino de mejor entendimiento", ha apuntado.