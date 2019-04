Carmena subraya que todas las opciones políticas deben "respetar la democracia, ser tolerantes y aceptar al otro"

La alcaldesa de la capital y candidata de Más Madrid ciudad, Manuela Carmena, ha contestado sobre la irrupción de Vox que el hecho de que haya distintas opiniones políticas en la sociedad "es siempre positivo pero es importantísimo que todas las opciones políticas respeten la democracia, estén dispuestas a profundizarla, tienen que ser posturas tolerantes y dispuestas al diálogo para la aceptación del otro".

También la lanzado un mensaje contra el "teatro" de algunos actores políticos con sus "insultos y descalificaciones", refiriéndose en este caso a Cs y PP, que lo que hacen es "dar mala imagen". "Estos días me sorprendía mucho que el candidato a la Comunidad por Cs (Ignacio Aguado) no daba importancia a que hubiera habido otra persona que ahora está en su partido (Ángel Garrido) y que se hubiera manifestado contra ellos con descalificaciones e insultos cuando ahora trataba de explicar que eso es lo normal en los debates".

"No, no es lo normal. Eso sólo genera confusión y odio en la ciudadanía. Los partidos deben buscar lo que les une y no lo que les separa", ha recetado Carmena segundos después de depositar su voto en el IES Conde de Orgaz, en el distrito de Hortaleza, pasadas las 9.30 horas. La alcaldesa ha sido recibida por una nube de periodistas, incluido un equipo de la BBC. Al entrar en el colegio electoral, un votante que salía de él se ha acercado a la regidora para decirle que 'sí, se puede'.

Manuela Carmena, que esta tarde seguirá los resultados de las elecciones por la televisión, ha transmitido a la prensa que siempre que hay elecciones "cualquier demócrata se siente muy satisfecho", con emoción y orgullo por repetir el acto de votar. Ha llamado a cuidar la democracia y a cumplir las obligaciones cívicas.

No ha querido decir a quién ha votado porque "no es conveniente" pero "se puede suponer". Preguntada por Vox, la alcaldesa ha contestado que la esencia de la democracia "es la aceptación del otro". "Lo que no puede ser es que, en virtud de lo que cada uno defendemos, pretender excluir a los demás. La idea profunda de la democracia es la tolerancia, la escucha, el diálogo y espero que, sean los que sean los partidos que lleguen a la representación política y el presidente que llegue al gobierno, todos actúen en el marco del diálogo, la escucha, el reconocimiento del otro", ha deseado.

De las campañas electorales no le gustan las descalificaciones e insultos. "Los partidos deben buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Puede parecer una actitud un poco ingenua pero no lo es porque todos vemos como quienes han estado enfrentándose abiertamente representan la esencia de un teatro porque luego se tienen que poner de acuerdo", ha indicado.

En cuanto a si una potencial victoria de la izquierda podría complicar la suya el 26M, la candidata de Más Madrid ha rechazado esta idea y ha puesto el acento en que "lo bonito de la democracia es que cada cuatro años se evalúa". "Si la mayor parte de los ciudadanos quieren que nos quedemos, nos quedaremos, y si quieren que nos vayamos, nos iremos. Independientemente de estructuras teatrales o de etiquetas", ha terminado.