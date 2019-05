Carmena se pone al lado de los que "necesitan justicia e instituciones" y acude a Orcasitas "a rendir cuentas"

La candidata de Más Madrid ciudad, Manuela Carmena, se ha definido como "una persona corriente", una "alcaldesa sin boato" que viaje en Metro, que siempre se ha puesto del lado de quienes "necesitan justicia y a las instituciones" y que ha acudido a Orcasitas, donde arrancará la campaña, "a rendir cuentas".

Carmena ha confesado que está "espantada" contra los que llaman a la "lucha contra la dictadura progresista". "Dictadura es la de Franco y la tuvimos que vencer", ha espetado. Lo ha hecho junto al candidato de Más Madrid Comunidad, Íñigo Errejón, del que ha dicho que "es un tío tan estupendo" que es lo que necesita la región.

La candidata ha afirmado que no habría sido posible la labor de estos cuatro años sin su equipo, sin los concejales. Todos han trabajado "todos los días con tesón". "No he estado ni un día de baja y eso que me he roto el tobillo porque cada hora de mi vida era para personas como vosotras y no podíamos perder ni un minuto". Tras la intervención, Carmena se ha ido a su domicilio para descansar de cara al desayuno informativo que protagonizará mañana.

"Desde muy joven opté por los que necesitaban la justicia y las instituciones y ahora, a mis 75 años, sigo optando por vosotros, por los que necesitáis la justicia y las instituciones", ha comenzado desde la Plaza de la Asociación, en Orcasitas, donde ha ido a rendir cuentas "con dignidad y modestia".

Ha confesado que en estos cuatro años ha sufrido con los problemas de cada día, como la limpieza, y ha destacado que Más Madrid necesita otros cuatro años más para terminar los proyectos iniciados y arrancar otros nuevos. También ha asegurado que está "espantada" con aquellos que llaman a luchar contra el progreso y volver al medievo, toda una "monstruosidad". "Nadie con dos dedos de frente puede luchar contra el progreso", ha destacado.