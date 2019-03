Carmena insiste en que no se quedaría como líder de la oposición: "No sería útil"

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, la regidora ha señalado que no se siente "con fuerzas para plantear alternativas en la oposición", fuerzas que sí tiene para ponerse al frente de la Alcaldía si los madrileños así lo deciden, algo que haría "con muchísimo gusto".

Manuela Carmena ha recordado que ella tomó la decisión de concurrir a unas primeras elecciones hace cuatro años teniendo en cuenta "el marco de una situación biológica". "Acepté el trabajo de exjubilarme", ha bromeado, decisión que ayudó a que Ahora Madrid llegara al gobierno. En un mandato se ha conseguido "modificar la ciudad con políticas necesarias".

En este punto ha reconocido que el equipo con el que se encontró "podía tener inicialmente dificultades porque era diverso" dado que no se partía de un partido político como tal. No obstante, la experiencia "salió bien", ha defendido.

Lo que tiene claro es que no haría un buen papel en la oposición, razón por la que no se quedaría entonces en el Ayuntamiento. También ha trasladado que nadie está tratando de convencerla para que se quede si se diera esta situación. "No me siento con fuerzas para plantear alternativas en la oposición", ha declarado, antes de señalar que si dejara el Ayuntamiento en esas circunstancias, se decidiría qué persona ocuparía el liderazgo en la plataforma por parte de "quien se quede".

Carmena cree que sí conseguirá ampliar la base electoral de apoyo a Más Madrid, una opinión que nace de su experiencia diaria. "Yo uso el transporte público, mantengo mi vida cotidiana, voy a comprar, me muevo por la ciudad y noto en ella un ambiente agradable", ha señalado.

En cuatro años, "salvo uno o dos casos", jamás se ha topado con una interpelación agresiva hacia ella, algo que "dice muchísimo de la calidad de la sociedad madrileña". "Los medios de comunicación reflejan tensiones inexistentes. Es un orgullo decir que no he tenido ningún incidente en el Metro o en el autobús. La gente me dice que es, por ejemplo, del PP pero que es estupendo que viaje como uno más", ha señalado. Además la ciudadanía fue muy "cariñosa" con ella tras su traspiés y le preguntan por su estado de salud.