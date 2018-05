Carmena anuncia acuerdo político para dar formación acelerada a trabajadores y pide soluciones para los sin papeles

Carmena lo ha explicado este martes desde el Ministerio de Empleo, donde se ha reunido con la titular de la cartera, Fátima Báñez. El acuerdo pasa por impartir "formación acelerada" cuando se detecten problemas de déficit de personal cualificado en la construcción, como le han trasladado las empresas del sector que están realizado obras para el Ayuntamiento.

También le ha trasladado a la ministra Báñez la propuesta que le presentó hace un mes al ministro del Interior, José Ignacio Zoido, la posibilidad de que las personas sin documentación en regla puedan trabajar de forma transitoria mientras se resuelve su situación siguiendo el modelo alemán. "No tiene sentido que en Madrid tengamos muchos ilegales que necesitan vivir de alguna manera y no les dejamos trabajar. Le propusimos esto al ministro Zoido y he hablado de esto con la ministra pero no hay que mezclar cosas", ha subrayado.

