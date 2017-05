Carmena se ve estimulada por el "elogio" del sondeo y se describe como "atípica" pero no se replantea presentarse

Tras la entrega de Medallas de Oro de la ciudad, la alcaldesa ha opinado que cuando se quiere hacer las cosas bien es importante recibir ánimos. "Te dan muchísimas ganas de hacerlo todavía mejor. Nos estimula más el ánimo y el elogio que la crítica y la censura", ha indicado.

Si se celebraran en estos momentos elecciones municipales, Ahora Madrid ganaría en el Ayuntamiento de Madrid, con un edil menos que hace dos años, PP pasaría a una segunda posición perdiendo seis asientos, Ciudadanos duplicaría en el número de concejales, pasando a tercera formación, mientras que PSOE quedaría como cuarta fuerza, aunque ganaría un concejal.

Así se desprende de una encuesta elaborada por Metroscopia para El País, publicada este lunes, coincidiendo con San Isidro. Se han realizado 600 entrevistas, entre los días 24 y 26 de abril, después de destaparse la Operación Lezo, que ha acabado con la dimisión de la que fuera portavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre.

Después de que el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, la haya definido de "inigualable", la alcaldesa lo ha negado y ha preferido describirse con la palabra "atípica".

Lo que tiene claro es que no volverá a presentarse a unas elecciones. "Forma parte de mi forma de ver la política que durante un tiempo uno ejerza una responsabilidad pero soy una persona mayor, que he tenido una carrera que no ha tenido que ver con la política y he asumida una responsabilidad por este periodo electoral y ya está", ha concluido.