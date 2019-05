Carmena quiere esperar al 26M porque "no hay que confundir una encuesta con el resultado de elecciones"

"No sabemos todavía, no hay que confundir una encuesta con el resultado de elecciones, ya lo veremos... hasta que no se produzcan las elecciones y cada uno de los madrileños digan lo que piensan del trabajo desempeñado por mí y mi equipo no podemos decir nada", ha señalado en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press.

No obstante, sí que ha indicado que tienen encuestas, no de acción política pero sí de valoración de los servicios, y que éstas están siendo "favorables". "Se hacen desde siempre en el Ayuntamiento y son las más importantes porque es cómo les parece que están los jardines, las bibliotecas o la limpieza y, en general, se venían viendo favorables", ha indicado.