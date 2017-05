Carmena ve un error la actuación contra el Open de Tenis y dice que por eso Mato y Mayer ya no están en Madrid Destino

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha tildado de "error" la decisión de los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y la exdirectora de Madrid Destino, Ana Varela, de interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato con el Open de Tenis sin conocimiento de la empresa y la consecuencia es que "ya no están en el consejo".

"Creo que las tres personas que tomaron esa decisión han asumido que no lo hicieron bien y que fue un error. Las consecuencias por no haber tenido la procedencia oportuna es que ya no están en el consejo de Madrid Destino", ha declarado la regidora y presidenta de Madrid Destino este lunes en la comisión de Cultura y Deporte respondiendo a las peticiones de información de la oposición en bloque.

Carmena ha añadido que la concepción del Gobierno municipal de Ahora Madrid pasa por la "integración" en los consejos de administración y que no haya una actitud que vaya a la segregación".

Por otro lado, la alcaldesa ha asegurado que se queda "más tranquila" si el contrato "lo ve la Fiscalía" aunque le "hubiera gustado saberlo".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)