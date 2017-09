Carmena insiste en que "no hay imputación" de Mayer y Sánchez Mato y el PP en los ceses por "dignidad política"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha insistido este lunes en la comisión de Cultura y Deporte en que "no hay imputación" de los delegados Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, quienes declararán esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 21, acusados de presunto delitos societarios, prevaricación y malversación, mientras que la concejala del PP Isabel Rosell ha reiterado que la regidora debería cesar a estos dos ediles "por dignidad política".

Carmena, a quien le ha sorprendido que esta pregunta haya sido admitida en la comisión --presidida por el popular Pedro Corral-- porque es "absurdo" volver a tratar asuntos ya debatidos, ha arremetido contra el "desconocimiento jurídico" de la popular. "No hay imputación y lo sabéis. Además lo reconocéis en conversaciones privadas", ha lanzado, después de añadir que el argumento de Rosell se ha limitado a hacer una recopilación de los ataques habituales del PP. "No hay base ninguna, no hay imputación", ha reiterado.

Rosell le ha contestado que los dos concejales verán cómo sus derechos les serán leídos hoy, además de pedirles sus antecedentes porque se sentarán ante el juez "por tres supuestos delitos muy graves para personas con responsabilidad política en la Administración". "No tiene autoridad política en su grupo, conspiraron contra usted, la ningunearon ocultándole sus propósitos y le acusaron de haber querido entorpecer las investigaciones" en torno al Open de Tenis, que suponen "un retorno de 100 millones", ha añadido.

También ha acusado a los dos delegados de tener la intención de "perseguir al PP antes que el interés general" añadiendo que no debe esperar al pronunciamiento del juez y debería cesarles ya, igual "no tenía que haber esperado" al auto que prohibió el acto pro 1-O.