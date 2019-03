Carmen Calvo dice que la derecha quiere "volver" al periodo neandertal y defiende que el PSOE aporta "estabilidad"

Carmen Calvo, que ha participado en Pamplona en un acto del PSN con candidatos navarros a las elecciones generales, forales y municipales, ha criticado que a la derecha "la mueve por detrás quien ha querido traer a la política española la inquietud y la inestabilidad sobre cosas que hemos construido durante 40 años a pulso los hombres y mujeres de este país empezando por Navarra y terminando por Algeciras".

La dirigente socialista ha subrayado que "no vamos a enredar con elementos que forman parte de las libertades, la diversidad, la pluralidad y el respeto de los derechos, con una democracia que no puede volver de ninguna manera atrás".

Sin embargo, ha dicho que "algunos quieren volver tan atrás que la quieren colocar en neandertal", pese a los "40 años que hemos vivido de diversidad territorial, de respetarnos unos a otros, de identificación de que la democracia es Estado de Bienestar, y garantía de la estabilidad económica y progreso de España" y ha defendido que "esa garantía es de los socialistas, no de la derecha".

Carmen Calvo ha afirmado que, ante las elecciones generales del 28 de abril, "estamos debatiendo y optando por si nuestra democracia camina a la convivencia, y la inclusión de todos, o a otras cosas, y esto no es cosa menor, es cosa mayor, y por eso hay que trabajar, hay que decirle a la gente que no se puede quedar mirando el 28 de abril desde fuera, hay que ejercer el poder que nos otorga a todos la democracia participando".

La vicepresidenta del Gobierno ha cuestionado que haya quien hable de "españoles de bien" y se ha preguntado si "es que hay españoles de mal". "Es abrir cuestiones que hemos sudado cada día durante 40 años para enterrarlas. Somos todos españoles y españolas, cada uno a su manera, como entiende su propia libertad, la de la opción sexual, la del género al que pertenece, y con el equilibrio de los diversos territorios de España", ha afirmado .

Carmen Calvo ha dicho que al PSOE no le van a dar "lecciones de qué es defender España y su diversidad territorial" y ha afirmado que "algunos estaban en Colón", en alusión a la concentración en la que participaron PP, Ciudadanos y Vox, y "otros estábamos entendiendo la Constitución española".

Del mismo modo, ha criticado que "hay quien se ha atrevido a decir que la violencia machista no existe, que las más de 900 mujeres asesinadas, que el dolor de las víctimas, de sus familias, no merece el mismo respeto que otras víctimas y otros asesinatos, y esa es una barrera que no vamos a permitir que se pase en este país". "Frente a eso, hay un espacio de contención que va a ser este partido", ha asegurado.

Asimismo, Calvo ha señalado que "con los socialistas gobernando va a haber pensiones creciendo al IPC" y ha afirmado que "los españoles que han hechos esfuerzo en tiempos muy difíciles y luego han ayudado a sacar cada día de la crisis a sus familias merecen que les digamos que la parte que les queda de sus vidas la tienen garantizada y protegida con dignidad y con respaldo económico de los presupuestos y de la Seguridad Social". "No podemos decirle a la gente que ahorre y se vaya a los planes de pensiones privados", ha indicado.

Durante su intervención, la vicepresidenta del Gobierno ha justificado la moción de censura contra Mariano Rajoy y ha afirmado que "había que derribar a una derecha que tiene que bregar constantemente con su corrupción para cambiar este país después de una crisis económica y de diverso tipo que había que aguantar".

EL PSOE "VOLVÍA A MONCLOA A TOMAR UNA DECISIÓN DETRÁS DE OTRA"

A continuación, se ha preguntado si "alguien se pensó que íbamos a derribar el Gobierno del PP con la Constitución en la mano para calentar los despachos de los Ministerios y que a pesar de tener solo 84 escaños no íbamos a gobernar este país". "Como andan tan enloquecidos con su cosas, no se dieron cuenta de que el PSOE volvía a Moncloa por derecho, con la ley y con la Constitución en la mano, a tomar una decisión detrás de otra, en pos de la estabilidad de nuestro país".

Carmen Calvo ha asegurado que "sabemos muy bien cómo impulsar el crecimiento económico, la derecha trabaja las grandes cifras, pero no le interesa lo que hay dentro de las cifras, y lo que había era un SMI que era bochornoso". "Viene una derecha que le parece que 900 euros de SMI pone en crisis a España", ha indicado, para señalar, sin embargo, que la subida del SMI "se llama ideas socialistas, que son las ideas más necesarias en este momento en España y en el mundo para sostener de manera firme la creencia de la gente de que no hay más salida que la democracia y que la política es lo único que hay para resolver problemas".

La vicepresidenta ha afirmado que "a la derecha le pasa que está sin programa desde la revolución francesa". Además, ha asegurado que "mientras algunos se están repartiendo los Ministerios y los despachos, lo único que queremos nosotros es que a cada rincón llegue nuestro programa electoral, que empieza por 110 medidas y continúa por una gestión de España que hemos demostrado a las duras y a las maduras".