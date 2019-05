Carmen Calvo: "El 26 de mayo tenemos que acabar el trabajo que empezamos el 28 de abril"

"El 26 de mayo tenemos que acabar el trabajo que empezamos el 28 de abril", ha reclamado, en referencia a los resultados de los comicios generales de hace dos semanas que dieron la victoria al PSOE.

Calvo ha participado en un mitin en Fuenlabrada (Madrid) junto al candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad, Ángel Gabilondo; y el alcalde y candidato del PSOE a la alcaldía de Fuenlabrada, Javier Ayala.

Así, Calvo ha apuntado que para que el 26M el PSOE tenga el "impulso" que arrancó el 28A, los socialistas tienen que ser "finos y trabajadores" y "eficientes en las políticas", pues se trata de una "oportunidad única para coordinar las políticas de las comunidades autónomas y sus responsabilidades municipales".

Además, dice que la victoria de Sánchez en las generales sirvió para "decirle a las derechas que se habían pasado 500 pueblos, que estaban desmontando 40 años de convivencia plural y respetuosa", así como "volviendo a una idea de una España que parece que es solo suya". Y ha criticado al PP por haber pactado con Vox en Andalucía, los cuales "mandan sobre ellos".

Sin embargo, la actual vicepresidenta del Gobierno asegura que 40 años de democracia han servido para que la gente se de cuenta de que "la derecha hace marketing" mientras ellos se "calzan los problemas", destacando así lo que denomina "actitud socialista": "Significa respeto por todos, capacidad de hablar con todos, no ceder en tus principios pero negociar, porque negociar es respetar la pluralidad política de este país; como no lo entiendan algunos, vamos mal; lo tiene que entender la derecha".

Calvo ha advertido de que el PP ha tardado "24 horas" en cambiar su actitud de ser "radical" a no serlo, cuando los socialistas, según indica, no hacen esos "cambios drásticos" que además "no son creíbles". "No tenemos que hacerlo, no nos movemos de la posición nuclear de lo que es seguir siendo socialista 140 años después; nuestras siglas valen más que todo", ha comentado Calvo, que ha denominado al PSOE como la "izquierda útil" frente a la "izquierda bonita", en alusión a Podemos.

RECUERDO A RUBALCABA

Durante el acto, Calvo ha recordado en varios momentos al recién fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, así como la asistencia de muchos ciudadanos a su capilla ardiente para darle su último adiós: "Eso significa que a la gente le interesa, le gusta la política y participa en la política".

"Es mentira que todos seamos iguales en la política, la gente ha ido allí a presentar respeto y agradecimiento a alguien que convirtió la política en una pasión por España, la misma que tenemos todos los hombres y mujeres de este partido", ha destacado. "Este mitin es para 'Ruba', para ti, Alfredo; vamos a ganar el 26 de mayo y te lo vamos a dedicar a ti", ha dicho.