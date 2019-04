Carmen Calvo subraya que el Gobierno de Sánchez ha trabajado "sin límite" para "servir a España"

La vicepresidenta del Gobierno central, la socialista Carmen Calvo, ha asegurado este viernes, en Zaragoza, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha trabajado "sin límite para servir a España, esa España de la que algunos se llenan la boca" con teorías, pero respecto a la que los socialistas "no tenemos que prometer" nada puesto "ya habéis visto" sus hechos.

En un mitin en Zaragoza, ha sostenido que su gobierno ha hecho "hasta donde ha podido" en asuntos como la creación de empleo, las pensiones, la sanidad universal, la igualdad entre hombres y mujeres, el apoyo a los jóvenes, la innovación y la defensa de Europa, entre otras cosas.

Según ha sostenido, "frente a quienes van a ir haciendo actos insultando, convirtiendo la política en un lodazal, utilizando cualquier cosa, nosotros no nos vamos mover de la posición" de trabajar por el "futuro de este país", innovando porque "hemos hablado con todos los grupos y hemos conseguido que todos acabaran respaldado una semana sí y otra también lo que proponíamos".

Carmen Calvo ha asegurado que el PSOE ha irrumpido "con la valentía propia de las siglas de un partido que en 140 años" ha trabajado por España, para que no estuviera en el gobierno "ni un minuto más una derecha corrupta, que no trabaja y que condena a todos los colectivos a que no tengan ninguna esperanza en la política".

La vicepresidenta ha explicado que con el PP "la gente pensaba que no se podía hacer nada y que tocaba aguantar" y dejó "desprotegidos a los parados de larga duración, a las mujeres que debían cuidar a mayores y enfermos" porque "solo les interesaba que les cuadraran las cifras".

Calvo se ha comprometido a que si el PSOE tiene fuerza electoral suficiente en el Congreso y el Senado a partir del 28 de abril, jornada electoral, "nadie va a poner en riesgo el sistema público de pensiones" porque "no es un regalo, no es un mercadeo, sino un derecho adquirido".

La también candidata al Congreso por Madrid ha enfatizado que cuando las personas llegan a la vejez "no las podemos tener inquietas, con inseguridad y sufriendo por si han de pagar los medicamentos, si se privatiza la sanidad o si pierden la pensión".

INDEPENDENTISMO

Carmen Calvo ha afirmado rotunda que "con este gobierno la unidad de España está garantizada; a nosotros no nos ha hecho ningún referéndum ilegal" y el independentismo "no ha pasado ninguna línea" por lo que ha pedido a otros partidos que "dejen de jugar con las cosas importantes".

Asimismo, ha defendido la autonomía política y la existencia un solo Estado porque hay a quienes, "cuando hablan de la unidad de España, se olvidan de que Aragón, Galicia -y el resto de Comunidades-- tienen sus derechos" y por eso se puede ser aragonés y español, andaluz y español o gallego y español.

Tras 40 años, ha dicho, "hemos aprendido que la democracia es la Constitución y nada que no esté ahí", y que la democracia "no es un sistema para llegar al poder por las elecciones, sino de llegar a poder para lograr la igualdad en la sociedad a través de la solidaridad"

Carmen Calvo ha defendido el papel del PSOE en la Transición, cuando "arrimamos el hombro" para que fuera "pacífica", y para promover "una España diversa porque no vamos a recentralizar el Estado de las autonomías", frente a quienes "solo les interesan los efectos especiales".

"NO NOS HA TEMBLADO LA MANO"

La vicepresidenta ha defendido la acción del gobierno en estos diez meses, en los que "no nos ha temblado la mano, a pesar de las dificultades que nos han puesto un día y otro".

Según ha argumentado, "si nuestra economía tira --y hay que seguir ayudando a que tenga crecimiento robusto--, es porque hay una sociedad tranquila y cohesionada" y "la paz se construye con políticas de solidaridad".

Asimismo, ha sostenido que "no hay nada después de la democracia, lo único que hay es mejorarla" porque "es el único modelo político donde todos tenemos reconocido poderes, derechos y libertades".

Calvo se ha referido a medidas como el incremento del permiso de paternidad, respecto al que "vamos a seguir avanzando en semanas" en la próxima legislatura.

Sobre el real decreto que recoge esta actuación, se ha preguntado cómo puede haber quienes lo hayan calificado de "decreto abertzale; ¿qué se han tenido que tomar antes de decir o qué se les ha pasado por la cabeza?", se ha preguntado, cuando se trata de apoyar a las mujeres jóvenes, madres, trabajadoras y ciudadanas " y a que sus compañeros asuman corresponsablemente su paternidad".

Calvo ha cuestionado qué se puede pensar cuando se defiende la bandera y himno, "pero no que haya políticas de igualdad", para afirmar que el Gobierno ha actuado con "patriotismo" al impulsar un real decreto sobre el Brexit que "protegiera a nuestro medio millón de españoles en Gran Bretaña, a los británicos aquí" y a las empresas.

También ha defendido las políticas de memoria histórica por "la dignidad en el recuerdo a familias y a las víctimas", algo con lo que "no se va a jugar".

"TENEMOS PALABRA"

Carmen Calvo ha expresado su satisfacción porque el primer lugar donde ha pedido el voto para el PSOE en esta campaña ha sido esta tarde en Zaragoza, a donde le invitó la cabeza de lista al Congreso por esta provincia, Susana Sumelzo, "a la que quiero mucho" y con quien se comprometió a hacerlo porque "los socialistas tenemos palabra y la cumplimos".

Asimismo, ha expresado su "cariño, respeto y agradecimiento a Javier Lambán, un gran compañero". Ha agregado que la España que el PSOE quiere "se parece mucho a la política que ha hecho Javier Lambán al frente del Gobierno de Aragón", para ser solidarios "con quien necesita respuestas y ayudas de las políticas públicas" por lo que ha vaticinado que en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo "rendirán cuentas y saldrá bien parado".

También ha tenido palabras para la candidata socialista a la Alcaldía de Zaragoza, Pilar Alegría, para señalar el "atino" de llamarse Pilar y apellidarse Alegría por parte de quien aspira a gobernar una ciudad "con políticas de convivencia tranquila y con futuro; vamos a estar todos ayudándote para que seas la primera mujer socialista que gobierne esta impresionante ciudad de España que es Zaragoza".