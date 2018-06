Carmela Silva censura que Feijóo "falte al respeto a las mujeres" y que "intente" que se vuelva "a las cavernas"

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva, ha mostrado su "total y absoluta indignación" con la actitud del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, al que ha censurado que "falte al respeto a las mujeres".

Concretamente, durante el debate plenario de este miércoles, Feijóo, para atacar al portavoz de En Marea, Luís Villares, apeló a la dirigente del BNG Ana Pontón: "La verdad es que me parecía que la señora Pontón estaba muy necesitada. Le dije que no se pareciera a usted, pero evidentemente que usted aún está más, señor Villares". Nada más pronunciar las palabras (y ante el reproche de la bancada de la oposición), el mandatario autonómico añadió: "Señora Pontón, retiro lo que acabo de decir".

Tras señalar que ella es "una mujer feminista que cree en la igualdad", Carmela Silva ha considerado "intolerable" que "falte al respeto a las mujeres" y que con sus palabras "intente" que se vuelva "a las cavernas". "Donde éramos invisibilizadas, silenciadas y estereotipadas", ha abundado.

Al respecto, la presidenta de la Diputación de Pontevedra ha considerado "gravísimo" que el presidente de la Xunta se dirija a la portavoz de un grupo político, en este caso Ana Pontón, del BNG, "diciendo que está necesitada". A este episodio parlamentario Carmela Silva sumó una experiencia vivida por ella misma este jueves cuando coincidió con Alberto Núñez Feijóo en una entrega de premios en Pontevedra.

Según ha relatado, Feijóo hizo una "gracieta, por no decir otra cosa" al asegurar que el problema demográfico en Galicia con el envejecimiento de la población estaba en que ahora se tenían menos hijos. "Y por lo tanto, nos mandaba a que ya sabíamos lo que había que hacer", ha comentado la dirigente socialista.

"MACHISTA"

"¿Qué cabeza cavernícola y, lo siento mucho lo tengo que decir, machista le lleva a decir estas cosas?", se ha preguntado Silva, para añadir que "solamente una cabeza que piensa en masculino exclusivamente es capaz de decir estas cosas".

Asimismo, la presidenta de la Diputación de Pontevedra ha indicado que el problema demográfico de Galicia "no se debe a que las mujeres no tengan hijos", sino "porque el mundo avanzó" con la entrada de las mujeres en el mercado laboral y en la dirección de las entidades privadas y públicas. "Porque ahora las mujeres no tenemos un papel en la vida que es tener hijos y cuidar a las personas y la casa", ha defendido.

"Ahora las mujeres queremos ocupar todo el espacio al que tenemos derecho", ha destacado Carmela Silva que responsabilizó a la Xunta de no tomar medidas para que haya suficientes centros de educación infantil que permitan la conciliación que impiden los horarios en el país.

También porque "no hay leyes que hagan que también los hombres se dediquen a los cuidados" y porque "los salarios no permiten construir vidas que den garantía y estabilidad" y "tampoco hay un proyecto de futuro para nuestra tierra", ha enumerado Carmela Silva.

RESPUESTA POLÍTICA

La mandataria socialista ha sostenido haber sentido una "profunda vergüenza" al escuchar este "macromachismo" al presidente de la Xunta. "No estamos dispuestas a que se nos responsabilice de un gravísimo problema que sólo puede tener una respuesta política", ha subrayado, para indicar que le corresponde al Gobierno gallego.

Finalmente, Carmela Silva ha trasladado su solidaridad a la portavoz del BNG ante el comportamiento del presidente de la Xunta. "Aunque tampoco me extraña, en algunas cabezas el machismo impera, es la materia gris", ha concluido.