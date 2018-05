El exdirector del Cardenal Cisneros anuncia su baja de Ciudadanos tras la polémica sobre los estudios de Pablo Casado

"Ya me he ido del partido, de la política y de todo lo que se parezca a la política. He dejado Ciudadanos 'de voz' pero todavía lo tengo que hacer por escrito", ha confirmado Pérez de Vargas en declaraciones a Cuatro recogidas por Europa Press.

Además, el exdirector también ha presentado su dimisión como vocal del distrito de Chamartín porque "no solamente" es militante de Ciudadanos sino que es un "concejalillo de barrio", "para evitar que esto pueda interpretarse como algo relacionado con la política", tal y como ha explicado.

Asimismo, ha asegurado que "está encantado" de dejar la política porque, en su opinión, hay más problemas en España a los que prestar atención que "si un señor terminó o no una asignatura o un máster". "Es preferible dejar la política y dedicarse a echar panecillos a las palomas", ha apostillado.

Pérez de Vargas dirigía el Centro de Estudios Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, cuando en 2007 Pablo Casado, que ganó un escaño en la Asamblea de Madrid en aquella convocatoria, se matriculó a fin de completar su carrera de Derecho, cosa que hizo en un curso.

En sucesivas entrevistas a lo largo de esta mañana, ha afirmado que "no hay razón para sospechar" que Casado recibiese trato de favor para aprobar y ha negado que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, le llamara para presionar al respecto.

No obstante, ha reconocido que "había interés" en la Comunidad de Madrid por la situación académica del entonces presidente de Nuevas Generaciones del PP y que acudió al centro "de alguna forma cobijado o ayudado por las autoridades" del Ejecutivo regional.