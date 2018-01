Política

http://www.teinteresa.es/politica/Capella-ERC-Puigdemont-Presidencia-Generalitat_0_1936606380.html

Capella (ERC) asegura que no hay "plan B" si Puigdemont no puede asumir la Presidencia de la Generalitat

La diputada de ERC Ester Capella ha asegurado este jueves que no existe un "plan B" alternativo si finalmente el candidato de Junts per Cataluña, Carles Puigdemont, no puede asumir a Presidencia de la Generalitat: "No tenemos plan B. El plan A es el que ha estado encima mesa, que Puigdemont es quien es candidato a la Presidencia en estos momentos por el resultado electoral", ha manifestado.