Cantó se reafirma y dice que en la C. Valenciana "pasará como en Cataluña, no se podrá estudiar ni una hora en español"

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Toni Cantó, se ha reafirmado este martes en la afirmación que realizó durante el pleno de investidura en que indicó que en la Comunidad Valenciana del Botànic "Miguel Hernández no hubiera podido publicar porque no hubiera tenido ni una sola ayuda por publicar en castellano" y ha agregado que en la comunidad "que quiere construir el tripartito" pasará "como en Cataluña, no se podrá estudiar ni una sola hora en español".