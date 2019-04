28A- Cantó (Cs) llama a sus votantes a "no confiarse" porque el domingo se elige entre "Sánchez, Torra y Otegi o Rivera"

Así se ha expresado el candidato en el acto de cierre de campaña de Ciudadanos en los jardines del Palau de la Música de Valencia, en el que ha intervenido junto al presidente de Ciudadanos y candidato a la presidencia del Gobierno, Albert Rivera; las números uno al Congreso por Barcelona y Valencia, Inés Arrimadas y María Muñoz, el líder de la formación en Andalucía, Juan Marín; la candidata a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís y el secretario de organización, José Manuel Villegas.

Cantó ha pedido el voto tanto para las generales como para las autonómicas y ha destacado que él, de ser elegido presidente, "puede hacer muchas cosas", pero, refiriéndose a Rivera, ha señalado: "no podré hacerlo todo si este señor no es presidente de España y arregla de una vez por todas la financiación de los valencianos".

El candidato ha afirmado que hace cuatro años "Ximo Puig recibió una llamada de Mónica Oltra". "Le dijo: Ximo, yo te haré presidente si me das la educación de nuestros hijos, si me dejas montar una mini TV3 y si me das la economía. Y dijo que sí", ha aseverado.

"¿Os imagináis a Albert diciendo sí a semejantes condiciones? ¿Os imagináis que yo aceptara semejantes condiciones? Ni nos llaman porque saben no vamos a aceptar", ha manifestado.

Al respecto, Cantó ha incidido en que es "importante que vayáis a votar". "Vamos a bajaros los impuestos, a bajar el IRPF, a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y queremos trabajar para vosotros", ha manifestado.

Durante su intervención, el candidato ha criticado la gestión del gobierno valenciano durante esta legislatura, y ha criticado que "dijeron que iban a bajar las listas de espera, y siguieron creciendo". "Hay 66.000 valencianos esperando", ha asegurado.

También ha asegurado que Puig ha puesto en marcha un "concurso de educación experimental" por el que los niños de tres a seis años "no estudien en toda la semana ni una sola hora en castellano". "Hoy les decimos que hagan experimentos con gaseosa en su casa, no con nuestros hijos", ha manifestado.

Además, ha prometido implantar "como ha hecho Juan" --en referencia al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que estaba en el público-- un mes de julio "para que los niños puedan hacer deporte y estudiar inglés".

MUÑOZ LLAMA A "LLENAR LAS URNAS DE VOTOS DE COLOR NARANJA"

El encuentro lo ha abierto el periodista Albert Castrillón, que ha presentado a la candidata al Congreso por Valencia, María Muñoz. Muñoz ha instado al público a "llenar las urnas de votos de color naranja el domingo".

"Necesitamos un presidente como Albert Rivera en España y un gobierno en la Generalitat que sea como los valencianos, que aparte de comer paella y vivir muy bien en la costa, somos emprendedores, creativos, abiertos y perseverantes. ¡Hasta que no hemos tenido un emoticono de la paella en 'whatsapp' no hemos parado!".

Muñoz, a quien los asistentes han cantado el 'Cumpleaños feliz' por su aniversario, ha defendido que Ciudadanos es un partido "de centro, liberal y regenerador" que, además es, "el partido de la ilusión y de la victoria". La candidata ha recordado que entró en la formación hace tres meses y ha contado: "han sido como tres años, ¡me ha cambiado la vida por completo!".

BARRACONES, FALLAS Y NARANJAS: ASÍ ACABA CS SU CAMPAÑA VALENCIANA

Cantó cierra con este mitin su campaña para ser presidente de la Generalitat Valenciana. El candidato de Ciudadanos espera mejorar los resultados que obtuvo su formación en 2015, cuando fueron la cuarta fuerza política en el parlamento valenciano, con 13 diputados.

A lo largo de la campaña, Cantó ha recorrido la Comunitat Valenciana y ha protagonizado algunos de los actos de campaña más llamativos, desde la 'plantà' de una falla en la calle Colón de Valencia, en la que se caracterizaba a políticos de PSOE y Compromís como insectos o la instalación en diferentes ciudades valencianas de un barracón, para denunciar la falta de construcción de colegios. Asimismo, la formación ha repartido naranjas y zumo de naranja en muchos de sus actos.

Este mismo viernes, el candidato valenciano junto a Rivera y Arrimadas ha protagonizado una "carrera ciudadana" en el Antiguo Cauce del Río Turia de Valencia. No ha sido esta la única vez que los candidatos por Madrid y Barcelona han visitado la Comunitat Valenciana: Inés Arrimadas participó en un mitin en Alicante este sábado y Albert Rivera ha acudido a varios actos en Valencia, tanto en campaña como en precampaña.