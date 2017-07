Cantó (Cs) espera que Rajoy aclare "incongruencias" en su declaración, que "perjudica" la imagen de España

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Cantó ha recordado que Rajoy va a comparecer en calidad de testigo, no de imputado, por lo que "no cree" que se esté jugando el futuro de la legislatura, aunque sí admite que eso dependerá de si se le "pilla en algún renuncio".

Así, ha explicado que hay varias "incongruencias" en su discurso, de las cuales ha citado la existencia o no, de una 'caja B' de financiación en el Partido Popular, así como la permanencia de su extesorero Luis Bárcenas en el partido durante varios meses tras la llegada de Rajoy a la cabeza.

En ese sentido, el diputado de Cs en el Congreso ha asegurado que "le cuesta pensar" que el líder del PP no tuviera constancia de si Bárcenas seguía o no "cobrando" un "dineral" durante varios meses: "Eso o es un poco marciano y no se entera", ha recalcado.

Aún así, aunque ha aceptado que "es sano" que vaya a declarar, ha admitido que no hace "ningún favor" a las instituciones ni a la imagen que proyecta España a nivel internacional: "Perjudica la imagen y la salud de las instituciones democráticas de nuestro país", ha subrayado.

Por otro lado, Toni Cantó ha destacado el "ímprobo" trabajo de los jueces y la Justicia de España que, aunque "lenta", "va funcionando" aunque no es todo lo independiente que la formación 'naranja' quisiera porque el PP "copa" los órganos judiciales.