Candidatos a las europeas llaman a la participación en unas elecciones en las que se "juega" el futuro de Europa

Así lo han señalado durante el debate de la Cadena Ser los candidatos Esteban González Pons (PP), Inmaculada Rodríguez Piñero (PSOE), Esther Sanz (Unidas Podemos), Jordi Sebastià (Compromiso por Europa) y Jordi Cañas (Ciudadanos).

González Pons ha asegurado que Europa "es el futuro" y ha señalado que el día 26 se vota a favor o en contra de la EU y se elige "entre democracia o populismo", mientras Cañas ha insistido en que se juega una Europa "de prosperidad o retroceso", advirtiendo de que ese populismo "busca dinamitar desde dentro el proyecto europeo".

Rodríguez Piñero ha subrayado que, igual que el 28A, los españoles deben frenar a la extrema derecha y "también a quienes están dispuestos a pactar" con ella, criticando que el nacionalpopulismo se basa en "alimentar el miedo" con mentiras.

Esther Sanz, por su parte, ha señalado que la desafección europea y el auge de la extrema derecha es un síntoma al que hay que buscar la causa, que está a su juicio en "el desmantelamiento del Estado del Bienestar" en la UE, que provoca la "vuelta del fascismo", por lo que ha instado a "dejar de apretar el botón de los recortes".

Jordi Sebastià ha coincidido en que es un síntoma del problema, "que la gente está descontenta con el gobierno europeo" y con su política de privatizaciones y acuerdos comerciales con terceros países y "busca refugio en esas ofertas extremistas". A su juicio, el sistema "no funciona" y si no se cambia a una Europa social el propio proyecto comunitario estará "en peligro".

Al respecto, el candidato del PP ha criticado que se culpe a la propia UE del auge del populismo, que se está produciendo también en otras partes del mundo y que ha ligado a Trump, Rusia o China, y ha asegurado que precisamente Europa es "la defensa" frente a ese populismo, que es "de izquierdas y de derechas", ha matizado.

La candidata de UP ha preguntado a Cs y PP si defienden un pacto "a la andaluza" en Bruselas, sin obtener respuesta, acusando a "las derechas" de infundir un miedo irracional sobre invasiones de inmigrantes", mientras que desde la formación naranja Cañas ha acusado a Unidas Podemos y Compromís de alinearse en votaciones comunitarias con Le Pen y ha asegurado que "su proyecto no es europeo, es otra cosa".

La socialista ha advertido de que la UE solo avanza a base de consensos y ha apelado a la unidad de todos aquellos que buscan hacer una Europa mejor.

AYUDAS EN LA NUEVA PAC

En el debate se han abordado políticas europeas con impacto relevante en la Comunitat Valenciana como la Política Agraria Común (PAC) o los acuerdos comerciales con terceros países que permiten la entrada, por ejemplo, de cítricos en Europa.

Respecto a la nueva PAC, Rodríguez Piñero ha asegurado que no aceptarán "ni un euro menos" en el presupuesto para ayudas a la agricultura valenciana, Jordi Cañas ha apostado por mantener el esfuerzo inversor, Sebastià ha criticado que la reforma "maltrata" la agricultura de la región, porque es "una PAC para grandes propiedades", Esther Sanz ha abundado en que es "obsoleta, injusta, desigual y para latifundistas". También han hecho hincapié en la necesidad de garantizar los precios mínimos que perciben los agricultores por sus cosechas.

En línea con esta cuestión, ha sido objeto de debate la crisis citrícola. Para la candidata del PSOE hay que trabajar para atajarla "con seriedad y rigor, no con soflamas" y ha propuesto medidas de reciprocidad sanitaria con los terceros países o unificar los controles aduaneros, entre otras.

González Pons ha lamentado que los agricultores pierden al día 1 millón de euros y ha defendido la activación de la cláusula de salvaguarda, además de denunciar ante Competencia al puerto de Rotterdam, desde donde entra en Europa casi la totalidad de la fruta importada, y que tiene su control fitosanitario privatizado. Según ha dicho, la naranja tiene implicaciones sociales más allá de la economía: "Yo me siento representado por una naranja, por una mandarina e incluso por un limón".

Cs ha hecho hincapié en que las frutas lleguen con las mismas garantías, ha reclamado la influencia de España a la hora de firmar estos acuerdos con terceros y desde Compromís han criticado que más fácil que tratar de arreglar este "empastre" hubiera sido votar en contra del acuerdo comercial con Sudáfrica en su momento. Pons ha apuntado que él lo hizo.

LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS EN BRUSELAS

En el plano económico, la candidata de UP ha instado a "cambiar el rumbo por completo" dado que la UE actual "no es ni unión ni europea" porque hay dos grandes bloques representados por los países del norte y del sur, y se ha "desmantelado el Estado social". El 'popular González Pons le ha afeado esas palabras, ya que la UE "no está dividida, somos todos; no es nuestro rival, es nuestra garantía, somos los que mejor vivimos".

Sobre las infraestructuras, desde Unidas Podemos han criticado el "modelo radial y centralista impulsado por PP y Cs en España", el PSOE ha destacado los pasos dados para conseguir el Corredor Mediterráneo, el PP ha señalado que se trata de un logro "de la sociedad, que se ha movilizado", Cs ha reclamado su finalización y Compromís ha criticado que el gobierno de Mariano Rajoy se gastó parte de esa financiación "en túneles en Madrid".

Precisamente el candidato de la alianza Compromiso por Europa ha criticado la "gran coalición neoliberal" que ha ostentado el poder en Europa, Unidas Podems ha incidido en que "el botón de la austeridad" que se aprieta en Bruselas "generará cada vez más 'exits'" y el PP ha incidido en el significado de Europa en términos de paz y prosperidad.

DEFENSA DE LOS INTERESES VALENCIANOS

En el turno final, la candidata socialista ha hecho un llamamiento a la movilización el 26M para "frenar a la extrema derecha", ha prometido defender los intereses valencianos en Bruselas y ha asegurado que le duele que Ciudadanos no haya considerado "importante" tener un valenciano en sus listas europeas.

El aspirante del PP ha mostrado su orgullo de ser valenciano, español y europeo, ha indicado que será "un abogado defensor" de esos intereses en la UE y ha instado a unir votos esta vez para conseguir mayor presencia en el Parlamento.

Desde Ciudadanos han ofrecido su trabajo para que "Valencia ocupe el lugar que le corresponde en las decisiones de la UE" desde "el esfuerzo compartido y la proximidad", mientras que la candidata de UP ha explicado que hay que recuperar el Estado del Bienestar, frenar a la extrema derecha y culminar así el trabajo empezado el 28A.

El cabeza de lista de Compromiso por Europa se ha definido como "absolutamente europeísta" y su formación quiere ser "el lobby valenciano" en Bruselas. "Podemos robar la Europa que era referente, que la gran coalición neoliberal nos ha robado", ha zanjado.