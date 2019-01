Candidato PP alcaldía Madrid: "con la intimidación, la amenaza y la coacción" los taxistas no obtendrán "nada"

Así se ha expresado Almeida después de que ayer un grupo de taxistas lanzaran huevos hacia la sala del WiZink Center en la que se encontraba el candidato del PP junto con la portavoz de la formación en Madrid y candidata a la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en un acto sobre el Holocausto.

Martínez-Almeida vivió lo ocurrido con "tranquilidad" gracias a "la actuación de los trabajadores" del Palacio de los Deportes, que "fue impecable para que no se produjeran altercados". Tuvieron que salir del espacio evacuados por el garaje en grupos de ocho.

"Hay que decir a ese sector de taxistas que no representan al colectivo, que por intimidación, amenaza, coacción, no obtienen absolutamente nada. Que no cuenten con violencia e intimidación, que no cedemos a chantajes", ha concluido.