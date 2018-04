Canarias cree "bastante factible" elevar al 75% el descuento a residentes si los PGE pasan las enmiendas a la totalidad

"Estamos ante la semana decisiva de si los PGE continúan o no. En el proyecto de presupuestos no está incluido el aumento de la bonificación del 50 al 75 por ciento pero estamos convencidos de que si el presupuesto supera esta semana las enmiendas a la totalidad, en el periodo de enmiendas parciales es bastante factible que se pueda incorporar esta bonificación que supone el abaratamiento del coste del billete entre Canarias y Península para los residentes canarios", apostilló en declaraciones a los medios en un acto público.

Rodríguez subrayó que el Gobierno canario "no" va a seguir luchando por "la Obligación de Servicio Público (OSP) o por una cuestión concreta", sino que continuará trabajando para que los canarios paguen "menos por volar a la Península, que cueste menos a los canarios volar de Canarias a la Península".

En este sentido, puntualizó que la OSP era uno de los instrumentos posibles para incorporarlo a los que abaratan el coste entre Canarias y la Península pero, matizó, que "es cierto que en Europa lo ven con cierto recelo porque en el corredor Canarias-Península, actualmente operan seis compañías, y se va a incorporar la próxima semana una nueva compañía --Binter-- a operar entre Canarias y la Península".

Por ello, agregó, "no hay un problema de competitividad, no hay un problema de conectividad, lo que hay es un problema de precios en momentos determinados", de ahí que señaló que lo que se quiere buscar es "una fórmula que diga que el esfuerzo inversor de aumentar del 50 al 75 por ciento", que lo van a pagar todos, "vaya al bolsillo del ciudadano y no a la cuenta de resultados de las compañías".

SUBVENCIONAR EL TRAYECTO EN TREN A LOS RESIDENTES

Por otro lado, al ser cuestionado por la propuesta del presidente de las Agencias de Viajes, Rafael Gallego, sobre subvencionar a los residentes en islas el trayecto en tren en la Península para alcanzar un destino, Rodríguez consideró que "puede tener sentido común".

Al respecto, agregó que si bien actualmente, y a modo de ejemplo, al volar desde Canarias a Madrid y coger un enlace a otra ciudad de la Península, se tiene también incorporado el descuento de residente "siempre que sea en un margen de 12 horas", pues apuntó que si en vez de coger un avión, se coge un tren de alta velocidad en ese segundo enlace "en Madrid o en cualquier ciudad de España, dentro del margen horario, también debería aplicarse el descuento; sería de bastante sentido común que lo mismo que se aplica a un avión, se pueda aplicar a un tren".