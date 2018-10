Canarias insta al Gobierno de Sánchez a no ser "rehén del independentismo catalán"

Dávila ha señalado, en declaraciones a los periodistas, que ante el "ultimátum lanzado por el independentismo catalán", el Gobierno que lidera Pedro Sánchez "no puede ser rehén de este chantaje", por lo que instó a que "no sea tibio en la respuesta" al Gobierno catalán, al tiempo que le pidió que "no ignore" a las autonomías porque Quim Torra "es el presidente de una comunidad autónoma más".

"Este desafío se tiene que afrontar desde la unidad de los demócratas, desde la legalidad y desde la Constitución. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez no es el Estado, el Estado somos todos, somos todas las instituciones, somos más de 40 millones de españoles que creemos en la legalidad y en la Constitución", apuntilló.

Para Dávila es necesario mostrar "unidad y fortaleza", ya que consideró que el Gobierno de Pedro Sánchez es "débil y rehén del independentismo catalán y no puede afrontar este desafío solo".