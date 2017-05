Cañamero critica "deficiencias" de la cárcel de Jaén y dice que Andrés Bódalo está "fuerte y con ganas de salir"

Según ha informado Unidos Podemos en una nota, en su visita en compañía del director de la cárcel, Cañamero ha detectado "algunas deficiencias" en las infraestructuras como "muros que se están cayendo" y la "necesidad" de un almacén para la ropa lejos de los módulos donde están los presos, ya que sería "peligroso para ellos en caso de incendio".

Pero el mayor de los problemas, para el diputado de Unidos Podemos, son las altas temperaturas que "soportan los presos en los meses de calor". Tras su visita, Cañamero ha podido comprobar como el techo de las celdas son de chapa, lo que provoca que en verano el calor sea "insoportable llegando incluso a 50 grados de temperatura", constituyendo un problema en el que "coinciden presos, funcionarios de prisión e incluso el director", y cuya solución "podría ser la instalación de aire acondicionado", según ha podido hablar con los empleados de prisión.

En este sentido, algunos presos han contado al diputado que en verano se ven "obligados a mojar los colchones o dormir en el suelo para poder soportar las altas temperaturas".

Además de la cárcel de Jaén, Cañamero ha visitado este pasado viernes la de Morón de la Frontera (Centro Penitenciario Sevilla II), en la que también ha podido comprobar las condiciones de vida de los presos. Al igual que la de Jaén, el tema de las altas temperaturas en verano es "un problema fundamental, además de algunos problemas en la infraestructura y falta de personal destinado a la rehabilitación de los presos".

Por ello, el que fuera alcalde de la localidad sevillana de El Coronil ha afirmado que "hay deficiencias que hace falta corregir, pues los seres humanos tienen derecho a que se les respete su dignidad independientemente de que estén o no en libertad".

"No se puede permitir que las cárceles se conviertan en centros que no rehabilitan y que no cumplan las condiciones mínimas que permita tener una estancia digna a los presos", ha apostillado Cañamero, quien a su salida del centro penitenciario ha destacado el buen trato recibido por sus trabajadores.

"Ya he recibido cartas de algunos presos que cuentan las deficiencias reales de las cárceles, ya que delante de los funcionarios y el director del Centro penitenciario no se atreven a denunciar la situación", ha asegurado el otrora portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), quien espera recibir más cartas, según le han hecho saber algunos presos, para poder tener una visión "más general y real de lo que allí ocurre".

Por otro lado, tras su visita a la cárcel, Cañamero ha asegurado que Andrés Bódalo se encuentra "fuerte, con ganas de salir y de seguir luchando por los derechos de los trabajadores".

Finalmente, ha apuntado que pedirá visitar otras cárceles en compañía de la senadora de Unidos Podemos y responsable de Derechos Humanos de Podemos, Maribel Mora, y que planteará los problemas que observe en el Congreso de los Diputados.