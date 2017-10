Campuzano admite que "no tenían ni idea" de que Puigdemont viajara a Bélgica y lo atribuye a una "situación excepcional"

El portavoz del Partido Demócrata de Cataluña (PDeCAT) en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, dice que la decisión del expresidente de la Generalitat de Cataluña de irse a Bélgica es "excepcional" porque se está viviendo una "situación excepcional".

Campuzano, que ha realizado estas declaraciones en Madrid, cuando ha acudido a la entrega del premio 'autónomo del año' que entrega la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), ha admitido que desconocía la intención del expresidente catalán de viajar a Bruselas.

"Se hasta ahora lo mismo que ustedes. Hemos de esperar hasta el mediodía en que el president Puigdemont haga una comparecencia pública y tendremos más información. No tengo más idea que la que existe ahora".

Campuzano insiste en que no tenían "ni idea" de la decisión del expresidente catalán. "Fue una decisión del presidente Puigdemont que debe ubicarse en la situación tan excepcional que se esta viviendo desde hace unas cuantas semanas", ha recalcado tras insistir en que no sabe a qué ha ido en concreto. No obstante, admite: "turismo juraría que no lo es".

Al ser preguntado sobre qué le parece a él la decisión de Puigdemont, ha vuelto a insistir en que "la situación es excepcional y en tiempos excepcionales se toman medidas excepcionales". Pero ha rechazado que haya malestar en su partido, argumentando que "las decisiones de Puigdemont siempre van a ser entendidas por el PDeCAT".

También ha esquivado responder al ser preguntado si le parece coherente que el expresidente catalán huya a Bélgica mientras hay dos personas de su confianza en la cárcel. Se ha limitado a decir que le parece terrible que España tenga presos políticos, escandaloso y debería avergonzar a todo españoles demócratas que Jordis aún estén en la cárcel".

"¿SEGUIRÁ COMO DIPUTADO EN EL PARLAMENTO?. SI, CLARO"

Campuzano, que no ha hablado con Puigdemont ni con los consejeros que se han ido con él a Bélgica, asegura que seguirá como diputado --"si, claro", ha dicho-- en el Parlamento nacional defendiendo los intereses de los catalanes y el autogobierno. En este sentido, ha recalcado que va a trabajar "incansablemente contra la aplicación del 155", para "defender la libertad, la democracia" y va a seguir "denunciando las acciones de la policía el 1 de octubre".

Al ser preguntado si no considera incongruente seguir cobrando del Congreso de los Diputados después de proclamar la República, el diputado del PDeCAT ha dicho: "Lo que sería incongruente es dejar de defender los derechos de los catalanes, sería incongruente no defender a Cataluña frente a la agresión del 155, no defendernos ante un Gobierno que vulnera la Constitución y el Estatuto de autonomía de Cataluña, que encarcela a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart".

Campuzano, quien asegura que es una "paradoja" que España sea el único país de la UE tenga encarceladas a dos personas "por razones políticas", no ha sido claro al ser preguntado si Cataluña es una República. En este sentido, admitió que "el Parlament la proclamó" pero acto seguido ha señalado que "esa República no está pudiendo ejercer su actividad".

Acto seguido ha vuelto a insistir en que "hoy, lo que toca, es defender el autogobierno, los derechos y las libertades de los catalanes y hacerlo donde hoy debe hacerse también, en el Congreso de los Diputados".