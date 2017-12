Campuzano (PDeCAT) pide a Rajoy que asuma responsabilidades y que facilite que Puigdemont regrese y sea investido

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha pedido al presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, que "asuma algún tipo de responsabilidades" tras las elecciones catalanas, en las que las fuerzas soberanistas vuelven a sumar mayoría absoluta, pese a la victoria de Ciudadanos, y ha reclamado que el Estado facilite que Carles Puigdemont pueda regresar a Cataluña y ser investido presidente de la Generalitat, si tiene el apoyo suficiente.

Además, cree que el independentismo "debe ser capaz de construir una mayoría para gobernar" en torno a los ejes del "derecho a decidir y el referendum", y ¡el de "superar el 'estatu quo'", y ha abogado por el diálogo también con los comunes y los socialistas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Campuzano ha mostrado su satisfacción porque "ayer fue una jornada espectacular, con un nivel de participación récord y con un resultado político" con el que "todos aquellos que desean la libertad, la democracia, la convivencia pacífica, y que los catalanes puedan decidir su futuro como nación", se pueden "sentir muy satisfechos".

En este sentido, ha explicado que, a partir de ahora, lo que toca "es la política, que es lo que ha estado ausente durante todos estos años por parte del Gobierno de Madrid y asunción de responsabilidades por parte del Gobierno español". "Ayer la ciudadanía de Cataluña muy claramente dijo no al 155, dijo no a la violencia policial que se ejerció el 1 de octubre, dijo no al encarcelamiento de personas por sus ideas y por defender sus programas políticos", ha señalado.

Por ello, ha manifestado que el presidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, cuyo partido ha quedado "el último en estas elecciones con una derrota enorme y espectacular", debería "asumir algún tipo de responsabilidad política, que es lo que toca".

También cree que ellos deben "leer bien estos resultados" porque "es cierto que el independentismo suma ese 47 largo por ciento de votos, en un récord de participación". "A menudo se nos decía que en Cataluña existía 'una mayoría silenciosa'. Las mayorías se han formulado y el independentismo sigue siendo el bloque central y mayoritario", ha añadido.

Asimismo, ha dicho que, "si a ese bloque independentista se le suma el bloque de los que defienden el derecho a decidir" y a favor de celebrar una consulta para que los catalanes "puedan decidir su futuro político, la mayoría todavía es superior, supera amplísimamente el 50%".

"Y si, encima, añadimos a todos los que están insatisfechos con el actual reconocimiento de Cataluña como país, como nación, con nuestro nivel de autogobierno actual, con la crónica y pésima infrafinanciación que tiene el Gobierno de Cataluña, la mayoría todavía es más rotunda", ha subrayado.

CONSTRUIR UNA MAYORÍA

Por ello, considera que "el independentismo debe ser capaz, de entrada, de construir una mayoría parlamentaria para gobernar" y de reforzar "todas las mayorías en dos ejes, en el del derecho a decidir y del referéndum, y en el eje de todos aquellos que quieren superar el 'statu quo'".

Además, cree que tendrá que ser capaz también de dialogar "con ese otro sector importante, relevante, de la sociedad catalana, que ayer también se mostró en las urnas". "Por tanto, también en clave interna de Cataluña tocará hacer política", ha señalado.

En este sentido, ha explicado que, "de entrada", con los comunes comparten la aspiración a que los catalanes "puedan decidir su futuro como nación y como país". "Con los socialistas compartimos, como mínimo seguro, la defensa de determinados aspectos de nuestro Gobierno, singularmente el modelo de escuela que hemos construido durante estos 40 años, y estoy seguro de que el PSC también comparte la idea de que el actual 'statu quo' no es satisfactorio para la sociedad catalana, que exige reconocimiento y justicia", ha indicado.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso ha manifestado que, "sobre esos mimbres, habrá que construir política en los últimos tiempos". "Estas elecciones han sido excepcionales porque las circunstancias eran excepcionales", ha subrayado.

EL PDeCAT

A su juicio, hay que ver "cómo evolucionan la política y la sociedad catalana en los próximos tiempos". "De lo que estoy seguro es de que Cataluña va a necesitar un partido con vocación de vertebrar un espacio de centro moderno y progresista, con clara vocación soberanista, y quien puede articularlo son las personas, los cuadros que conforman el Partit Demòcrata, que, por otro lado, son los que han articulado esta candidatura", ha destacado.

En este sentido, ha recordado que, "sin la generosidad" del PDeCAT "esta aspiración que ayer buena parte pudo culminar, no habría sido posible". "Ahora habrá que ver en los próximos tiempos cómo somos capaces de reforzar ese espacio político, dotarlo de músculo político, de vocación hegemónica, de volver a ganar elecciones en Cataluña", ha indicado.

CARLES PUIGDEMONT

Preguntado por el hecho de que Carles Puigdemont no pudiera acceder a la Presidencia de la Generalitat y que hubiera que sustituirle, ha considerado que "es un bochorno democrático que el sistema institucional español no sea capaz de leer el resultado de ayer por la noche".

"El apoyo de la sociedad catalana a quienes nos hemos opuesto al 155 y a quienes nos hemos opuesto a la vía penal para resolver una cuestión política, es enorme, fuerte, mayoritario, hegemónico. Y el Gobierno español y la sociedad española tendrían que ser capaces de articular fórmulas y medidas para dejen de utilizar la vía penal para intentar resolver esa cuestión que es profunda y democráticamente política", ha dicho.

Carles Campuzano ha considerado que "hoy las instituciones del Estado deberían de facilitar que, si Carles Puigdemont tiene mayoría suficiente para ser, de nuevo, investido presidente de la Generalitat, pudiese perfectamente tomar posesión de su acta como diputado y regresar al Palau de Generalitat, lugar del que nunca debería haber salido en las condiciones en las que tuvo que salir", ha concluido.