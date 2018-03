Política

Rus niega que Camps diera órdenes para contratar con Orange Market y dice que no sabe "nada" de Feria Valencia

El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, se ha desvinculado este jueves de la gestión y de las decisiones tomadas en Feria Valencia ya que, pese a pertenecer al patronato como vocal nato en su condición de presidente provincial no acudió a ninguna reunión: "No sé nada, no he ido, era miembro pero no he acudido ni una vez; me hablan de obras, bueno, las obras de arte están ahí en el museo". Así mismo, ha negado que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps diera órdenes para contratar con la empresa Orange Market.