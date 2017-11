La Cámara de Comercio de EEUU sorprendida de que los sindicatos no digan nada ante la fuga de casi 2.000 empresas

"La gente no se da cuenta de que una de cada tres empresas de más de 50.000 empleados ha cambiado su domicilio social y no me extraña que los inversores no quieran líos, como tampoco me extraña el papel de la CUP o de ERC, pero lo que sí que me extraña es que sindicatos y pequeñas entidades empresariales no estén denunciando cada día a los que los han llevado hasta aquí", ha dicho en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

Así, ha dicho no entender cómo no hay una "corriente" que pida a los partidos políticos "establecer la situación" y ha advertido de que "muchas empresas se van a ir", por lo que se trata de "un daño emergente muy grande".

"VICTIMISMO" Y VIOLENCIA

Por otro lado, ha asegurado que el encarcelamiento del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y ocho consejeros catalanes puede ser "un alimento más" que aumente "el victimismo" de los independentistas y ha señalado que, aunque los catalanes "son gente pacífica", hay "exaltados que pueden armarla" y provocar choques violentos en las calles de Cataluña.

Así se ha pronunciado tras ser preguntado si teme movilizaciones violentas en la comunidad autónoma a raíz del envío a prisión de algunos exmiembros del Govern. A su juicio, esto puede provocar que se siga "musculando a toda esa gente del independentismo".

"En Cataluña hay un grupo importante que piensa que cuanto peor, mejor, que está pensando que la única forma de declarar una independencia es con un lío monumental y eso me da miedo", ha añadido.

Malet ha afirmado que pese a que los catalanes "son gente pacífica", el odio de la población es "brutal" y ha lamentado que el encarcelamiento de secesionistas pueda producir choques violentos en la comunidad catalana. "Claro que puede pasar que haya exaltados que puedan armarla", ha declarado en respuesta a la pregunta de si teme actuaciones violentas.

Además, ha abogado por volver al "sentido común" y por que la gente "se ponga a trabajar y piense en el futuro de sus familias", aunque "una serie de políticos" hayan llevado "al pueblo de Cataluña a un sitio imposible". "Se ha dicho que no habría ninguna consecuencia económica, que los países acogerían a la nueva república, que no habría peleas entre los catalanes, pero se ha visto que no es verdad, que no se le ha dicho la verdad a la gente", ha explicado.

Así, ha recordado que "nunca en la historia" ha habido ningún país que se haya independizado "sin una guerra o desastre" porque "un trozo" del país que no "convence al resto" así lo quiere. Y ha aconsejado hacer "un análisis de conciencia" para ver si "valdría la pena" independizarse si eso provoca "falta de cohesión social, odio y una pelea enorme con el resto de España".