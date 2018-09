Calvo pide a los grupos que no sean "partidistas" en la votación sobre el decreto de violencia de género este jueves

Al comienzo de su reunión con las secretarias de Igualdad regionales y provinciales del PSOE, la vicepresidenta del Gobierno ha destacado que el PSOE contribuyó a ese texto "como el que más", con "lealtad" al anterior Gobierno y sin intereses "partidistas".

"Y ahora nosotros pedimos lo mismo al resto de grupos", ha añadido. "Que entiendan que atajar la violencia de género no es un asunto en la carrera por alcanzar una mayor cuota de poder o un mayor respaldo electoral", ha apostillado.

"Vamos a vivir algunas jornadas en el Congreso donde cada partido va a tener que rendir cuentas ante la sociedad y ante las mujeres", ha insistido la vicepresidenta.

Además, ha añadido que "quien no entienda que atajar la violencia contra las mujeres no es un asunto de partido, sino de país, no ha entendido nada".

DEFIENDE LA GESTIÓN SOCIALISTA

Calvo ha asegurado que los socialistas llevan "desde el primer minuto de la democracia" trabajando por la igualdad entre hombres y mujeres, y que al llegar al Gobierno no tardaron "ni un solo minuto" en proponer medidas con las que desarrollar el contenido del Pacto.

Además, ha destacado que el Ejecutivo no solo aplica políticas sectoriales de Igualdad, sino que "todas las políticas del Gobierno" se adoptan teniendo presente "una mirada de género".

En el encuentro, celebrado en la sede nacional del partido, y al que también ha asistido la secretaria Ejecutiva de Violencia de Género de la dirección federal, Susana Ros, Calvo ha tenido una palabra para las últimas víctimas mortales de asesinatos machistas (en Asturias y Castellón) y también a la mujer asesinada este lunes en Villaverde (Madrid).