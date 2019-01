Calvo responde que las movilizaciones feministas son libertad de expresión y "no tienen más adjetivación"

En declaraciones a los periodistas, la ministra se ha referido a las manifestaciones de la secretaria general del PP-A, Loles López, en las que denunciaba que el PSOE-A pretendía "utilizar un tema tan sensible como la violencia de género como excusa para hacer un escrache en la investidura", en relación a dichas las movilizaciones feministas. Ante esto, Calvo ha sugerido al PP que respete los movimientos cívicos, somo el feminista, que sólo está haciendo uso de la libertad de expresión. "Es así de simple no tiene más adjetivación", ha dicho.

Así, ha insistido en que las manifestaciones que se están produciendo en Sevilla "se llaman libertad de expresión y derecho a la manifestación" que defienden una posición "legítima" de las mujeres y de "miles de hombres que pelan por la igualdad como demócratas que son". Con todo, estos movimientos "sólo de pueden calificar de democracia" y el PP "se tiene que acostumbrar" a tener, como cualquier otro gobierno, "contestación" por parte de la ciudadanía.

Preguntada, por otro lado, por qué espera del nuevo Gobierno andaluz, Calvo ha destacado que espera que, "independientemente del papel escrito, no haya nada que se haya acordado con la extrema derecha" y que vaya a "inquietar" a Andalucía. "Queremos saber si ha habido acuerdos que no conocemos y saber si se van a abandonar las políticas de igualdad entre hombres y mujeres y sobre la seguridad de las mismas", ha dicho la ministra.

Para Calvo, el tema de la igualdad y de la seguridad de la mujeres "no es un asunto del feminismo", sino que es un asunto de Estado en el que no cabe "debate" ni "estereotipos" hacia temas como la violencia de género. En este punto, ha afeado que algunos "no quieren retroceder 40 años al franquismo", sino que quieran "retroceder siglos" para que problemas como la violencia machista "vuelva a ser invisible". "Pero por ahí no vamos a pasar, y por eso queremos saber si se ha acordado o no, en letra o en música", ha finalizado.