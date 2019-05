Calvo advierte de que el veto a Iceta es una "torpeza política y jurídica" y confirma recurso

En declaraciones a los medios de comunicación antes de presentar al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en un desayuno informativo, Calvo ha indicado que este veto será "inútil" porque en el Senado el PSOE ha conseguido mayoría absoluta, por lo que esta Cámara "cumplirá el papel y la función que el presidente Sánchez tiene prevista".

Desde el punto de vista jurídico, ha tildado el veto de "inaceptable", dado que "va a romper la proporcionalidad obligada del Parlament de Cataluña", por lo que será recurrido, como ha anunciado el propio afectado, Miquel Iceta, que buscará amparo en el Tribunal Constitucional.

Calvo no sólo ha dirigido sus críticas a los independentistas de ERC y Junst per Catalunya, que votarán en contra de la designación de Iceta como senador autonómico. También ha denunciado que PP y Ciudadanos, que han anunciado que se abstendrán, van a ir de nuevo "de la mano" de los independentistas porque no han entendido que la elección de Iceta para presidir el Senado equivale a "defender la Constitución".

Al menos el veto a Iceta deja claro, ha señalado Calvo, de cara a la opinión pública que "nunca jamás" el Gobierno se Sánchez ha tenido "connivencia" alguna con los independentistas, que ya tumbaron su proyecto de Presupuestos.