Calvo agradece a Revilla y al PRC su "disponibilidad política" para investir "pronto" a Pedro Sánchez

"Se lo agradezco porque es algo que concierne a todos, no solo a quienes tienen muchos escaños sino también quienes tienen pocos. Y es que en este momento la política española va a dar un recital a los ciudadanos" en el que cada partido tendrá que "demostrar" si están "en el lado de construir o en el destruir", ha manifestado Calvo.

Así, para la vicepresidenta en funciones, ahí radica el "dilema" de lo que vaya a ocurrir. "No vale que unos se digan a otros 'hazlo tú' (en referencia para abstenerse en la investidura de Sánchez), sino que cada uno tiene que decidir qué es lo que va a aportar, porque los ciudadanos no se merecen que les digamos que no somos capaces de afrontar la situación con madurez y se juegue con intereses de partido en lugar de pensar en los intereses de España", ha dicho.

Calvo así lo ha señalado este lunes en Santander donde ha asistido a la primera jornada de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el Palacio de La Magdalena, donde ha mantenido varias reuniones y ha inaugurado un curso 'Construyendo el presente, diseñando el futuro. Políticas públicas para una sociedad más igualitaria'.

Calvo, al ser preguntada por el pacto que han alcanzado el PRC y el PSOE en Cantabria para seguir gobernando en coalición, no se ha pronunciado sobre el acuerdo porque quiere "respetar muchísimo los tiempos" ya que el documento del pacto lo han cerrado las comisiones negociadoras pero los socialistas lo van a someter a la consideración de la militancia.

No obstante, sí ha señalado que su partido, el PSOE, negocia con un "partido de referencia" en Cantabria, como es el PRC, y con el que "ya se ha compartido gobierno" durante tres legislaturas (2003-2007, 2007-2011 y 2015-2019) y a las que, si no hay ningún contratiempo, se sumará una cuarta hasta 2023.

Ha sido al hilo de esa pregunta sobre el pacto PRC-PSOE para gobernar en coalición en la comunidad autónoma cuando la vicepresidenta, motu propio, ha agradecido a Revilla y a su partido su "disponibilidad política" para apoyar la investidura de Pedro Sánchez con el voto a favor de su diputado nacional, José María Mazón.

Aunque hay que recordar que ese apoyo se ha asegurado sólo después de que el PSOE federal haya firmado un documento de compromisos con Cantabria que recoge las obras del AVE hasta la comunidad, el estudio informativo para la mejora del tren Santander-Bilbao, el compromiso con el polígono de La Pasiega y la construcción en el mismo de apartadero de ferrocarril o el pago de la deuda del Estado con el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y que, una vez rubricado, ha facilitado la negociación para reeditar el bipartito en la región.