Calvo dice que Pedro Sánchez va al debate "con la tranquilidad" de haber dado soluciones a España "cada viernes"

"Va pertrechado de ideas y de realidades, habiendo demostrado que en diez meses con 84 escaños se le daban respuesta a problemas y los demás no pueden decir lo mismo" porque "han estado crispando durante diez meses", ha afirmado en declaraciones realizadas en Jerez de la Frontera (Cádiz) Carmen Calvo, que ha añadido que "eso es lo que queremos, que los hombres y mujeres de este país lo puedan ver con más detalles".

En cuanto a la protesta del PP por el orden de intervención, Calvo ha recordado que "ha sido por sorteo" y ha añadido que "el PP ha perdido el rumbo hace mucho tiempo y la pista como un partido importante bajo su criterio disparatado, se ha dejado caer en manos de Vox, que es una escisión del PP".

"Comprendo que están en una situación desesperada, pero eso no le da pátina para poder mentir todos los días como hace, que no hay un solo día que no de un dato incierto", ha añadido la vicepresidente del Gobierno, que ha señalado que "lo que tiene que ocurrir es que seamos capaces de trasladarle a los ciudadanos información que permita saber qué va a ocurrir el día 29".