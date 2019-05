Calvo (PSOE) promete que la Ley de Estabilidad Presupuestaria "va a caer a la primera"

Carmen Calvo ha señalado que los socialistas no se echan "nunca atrás" cuando vienen los problemas o los retos nuevos en la política y ha asegurado que "lo que va a venir ahora, en estos cuatro años, es un momento estable" porque "por primera vez vamos a tener todas las Administraciones alineadas, no va a haber momentos electorales --en cuatro años-- y vamos a tener que trabajar mucho: nadie va a escurrir el bulto".

Ahora "los hombres y mujeres de este país nos van a ver blanco sobre negro", ha continuado la vicepresidenta, añadiendo que los socialistas son capaces de "coordinar con lealtad las políticas y, en cuatro años, acometer algunos retos para España que tienen que ver con Europa y con como está la política en el mundo".

Ha dicho que "la inmensa mayoría --de los ciudadanos-- ha ido --el 28 de abril-- a parar los pies a la derecha de este país", que está "radicalizada y dispuesta a seguir tensionando España con todo y para todo", aseverando que "el proyecto de las derechas no le interesa a España" y que "a nosotros nos interesa la libertad y la igualdad, y la igualdad es el Estado del Bienestar, donde están las políticas de solidaridad que nos permiten sacar la vida adelante".

Ha avisado de que tras el 26M "o gobiernan las derechas, que son solo una en su corazón, o gobernamos los socialistas", por lo que "no se puede despistar nadie". Así, Calvo ha asegurado que "empezamos el trabajo el 28 de abril y lo tenemos que terminar el 26 de mayo" porque se plantea "una posibilidad única de coordinar las políticas desde ayuntamientos, diputaciones, Gobiernos autonómicos y Europa".

"Somos feministas, no podemos ser socialistas sin ser feministas", ha proseguido la vicepresidenta, indicando que "la derecha no sabe cómo funciona el artefacto del feminismo, no sabe como se abre".

Los socialistas son, a juicio de Calvo, "la garantía de la democracia, de esta Constitución y también de la anterior", avisando de que "a nosotros no nos saca nadie de la defensa de la unidad de este país".

Ha criticado a las derechas y los independentistas, quienes "parece que van a votar mañana en el Parlamento de Cataluña", mientras los socialistas están "en el lugar de siempre, en el que hemos visto en las peores batallas caer a los nuestros para defender la democracia" y "por eso somos el objetivo favorito del acoso y derribo de todos los demás".

En su intervención, Calvo ha dicho que "levantar España" es proteger a la infancia y los mayores, así como a los jóvenes, y ha considerado que "este país no tiene que ponerse delante de frases vacías y anticuadas", advirtiendo de que "la España del siglo XXI se la juega con la igualdad".

"Tenemos que construir en cuatro años el siguiente peldaño de la escalera de la dignidad", ha continuado Calvo, quien ha emplazado a todos a revalidar el 26 de mayo el triunfo obtenido por el PSOE el 28 de abril.

PAC FEMINISTA

La vicepresidenta ha defendido la política del ministro de Agricultura, Luis Planas, quien ha planteado en Bruselas implantar la perspectiva de género en la PAC por el papel de la mujer para fijar población en el medio rural y evitar la despoblación.

Carmen Calvo ha pedido el voto para el candidato del PSOE a la reelección como presidente autonómico, Javier Lambán, de quien ha dicho que es "concienzudo, responsable, comprometido con las cosas importantes para Aragón y el papel de Aragón en España".

"Sois unos valientes los que os dedicáis a la política municipal, el granero del buen hacer de la democracia española", ha proclamado Calvo para manifestar su apoyo a Teresa Ladrero, indicando que "las políticas locales son la escuela de la democracia".

También ha pedido el voto para la lista europea del PSOE, que encabeza José Borrell, señalando que "nos jugamos una Europa que empieza con las viejas andadas de nacionalismos egoístas y de no querer arrimar el hombro para seguir construyendo Europa o que los socialistas sigamos construyendo Europa", en un contexto en el que la política exterior es "inquietante".

RECRECIMIENTO

Por su parte, Javier Lambán ha elogiado a Ladrero, destacando su "magnífico trabajo" al frente del Ayuntamiento ejeano y su "compromiso y ganas de trabajar", considerando que, el 26 de mayo, "los ejeanos se harán un gran favor a sí mismos si llenan las urnas de puños y rosas con la candidatura encabezada por Ladrero". Ha urgido a acabar en 2021 el recrecimiento del pantano de Yesa, "una infraestructura que necesita, imperiosamente Ejea".

Lambán ha recordado al recientemente fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba. Ha advertido de que "lo que está en juego no es de menos importancia que lo que estaba en juego el 28 de abril", emplazando a realizar "una movilización formidable" para evitar "la revancha" de la derecha.

Otro motivo es defender los servicios públicos para "eliminar las brecha de la desigualdad" redistribuyendo la riqueza, subrayando que "la derecha se los cargó y nosotros los hemos reconstruido". También ha emplazado a defender la autonomía aragonesa, "que nos ha permitido sacar cabeza". "No está nada hecho, absolutamente nada", ha insistido.

Teresa Ladrero ha confiado en reeditar el "magnífico resultado" del 28 de abril en Ejea y ha confesado que su obsesión es que esta villa sea el cuarto municipio de Aragón, resaltando el esfuerzo del Ayuntamiento por la innovación y la cultura. Ha exigido que terminen las obras del recrecimiento de Yesa y que mejoren las infraestructuras viarias.