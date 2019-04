Calvo asegura que el PSOE ha estado "siempre al pie del cañón" con los Dólmenes de Antequera (Málaga)

Calvo ha visitado este conjunto arqueológico acompañada por el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, el candidato a la Alcaldía, Kiko Calderón, el número 1 del PSOE al Congreso por Málaga, Ignacio López, y miembros de las candidaturas del PSOE de Málaga al Congreso y al Senado.

Aquí ha afirmado ante las preguntas de los periodistas que desde que recibieron "las competencias en materia de Cultura transferidas a nuestro estatuto de Autonomía y a la Autonomía andaluza ha sido un trabajo impresionante que ha hecho el PSOE en sus responsabilidades por el patrimonio andaluz y en el caso de Antequera".

"Así que lo recuerdo perfectamente y me hacía particular ilusión estando tan cerca no haber podido acercarme hasta aquí después de la declaración" del conjunto como Patrimonio Mundial de la Unesco en 2016, motivo por el que ha acudido este sábado, para "festejar una vez más lo que representa la declaración" para toda España, ha detallado.

Calvo ha incidido en que le trae "recuerdos importantes y muy valiosos políticamente hablando", porque durante su etapa como consejera y como ministra se ocupó "de la responsabilidad que también tenía con lo que representa, en fin, no solamente para el patrimonio histórico de Andalucía sino también para la propia identidad de nuestro país, de España".

Asimismo, ha resaltado "la tranquilidad de las responsabilidades que aquí quedan siempre asumidas y las tienen que asumir todo el mundo, a cualquiera que le toque".

También ha recordado que en los 90 vino con Jesús Romero que "fue un gran alcalde de Antequera, porque además era especialista como todo el mundo sabe, y yo creo que en su momento, poco después, tuvimos la suerte también de tener a Rosa Torres, que fue consejera, cumpliendo muchas responsabilidades por Antequera y por el patrimonio histórico tan determinante que tiene Antequera para el conjunto de Andalucía".

Sobre esto último ha afirmado que lo conoce "muy bien, no solamente por responsabilidad política, sino como ciudadana y vecina de aquí al lado que soy; al fin y al cabo Cabra está muy cerca de Antequera".

Así, ha detallado que pasará por su casa en Cabra (Córdoba) para "disfrutar también con mis compañeros obviamente, además de estar en Antequera en esta campaña electoral que empieza ya la semana que viene su recta final".