Calvo culpa al PP del auge de Vox por usar políticamente el problema de Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha atribuido este viernes el auge de Vox a la "inoperancia" del PP de Pablo Casado y a que desde las filas 'populares' se haya usado "políticamente" la ruptura separatista en Cataluña.

"Resulta que es a este Gobierno al que hay que preguntarle por la crisis de Cataluña, cuando tu no controlas la crisis, los independentistas rompen unilateralmente el orden constitucional y tu decides usar políticamente todos los días con muy poca responsabilidad", ha señalado Calvo, preguntada si achacaba el auge del partido de Santiago Abascal a la crisis independentista.

A su juicio, la situación de Cataluña produce que los "extremos se repotencien" y acusa al PP de reiterar en las sesiones de control al Gobierno que el Ejecutivo apoya al independentismo.

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, la número 'dos' del Gobierno ha recalcado que Vox se "desmembró" del PP y su auge se debe a una "inoperancia" tanto de 'populares' como de Ciudadanos, dos fuerzas que "no lo han visto venir". "Ahora es Vox realmente el que tira de ellos, el que marca la pauta. En Andalucía es clarísimo", ha subrayado.

Cargó también contra los planteamientos del PP y Ciudadanos con respecto a Cataluña y País Vasco, al entender que son poco comprensivos con la estructura territorial de España. "Hay dos territorios que están en manos de nacionalistas, y esto ha sido así siempre", ha señalado.

"Todos vamos a tener que hablar con todos", ha indicado Calvo, afeando que PP y Ciudadanos reivindiquen la unidad de España cuando, todos los días, "hablan contra dos territorios". "Hay que conquistar, electoralmente, estos territorios para sostener el modelo constitucional, ¿por qué estas fuerzas se dedican esto?", ha señalado.

Y cuestionada por la contestación interna en el PSOE al acercamiento al independentismo, Calvo respondido que en su partido está "claro" que Cataluña forma parte de España y que no hay otra salida distinta "para cualquier socialista" que dialogar con el nacionalismo para mantener la unidad de España.

"¿Otra opción es el 155 permanente no revisable, como una amenaza y una condena al derecho a la autonomía política?", ha criticado, para recalcar que este principio y el de la unidad de España es el "tanto monta, monta tanto" de la Constitución.

APOYO INDEPENDENTISTA

Sobre buscar el apoyo de los independentistas a una posible investidura de Sánchez, la vicepresidenta ha defendido que los independentistas sostienen posiciones que no están prohibidas, mientras respeten las reglas del juego. Por ello, ha alegado que todos los escaños del Congreso son "legales y legítimos".

Calvo defiende que el Ejecutivo ha convalidado decretos con todos los grupos de la cámara. "Nos llaman abertzales y cosas absurdas, pero han votado con nosotros", ha dicho sobre PP y Ciudadanos. Es más, sobre Albert Rivera ha calificado como "tiro en el pie" que haya extendido un veto al PSOE que es "inaudito" y que no se entiende en el extranjero.

"Rivera es rehén de sus errores encadenados", ha resumido la número dos del PP al Congreso en la lista de Madrid. A su juicio, se "inmoló" situándose con Mariano Rajoy en la moción de censura y ahora le es difícil rectificar.

DEBATIR CON VOX NO ES ALIMENTARLO

Calvo ha señalado este viernes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no rehuye debatir con Vox y por eso acudirá al debate organizado por Atresmedia, negando que esto suponga un desprecio a RTVE, que proponía un debate a cuatro con los candidatos de PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos.

Ha defendido que Sánchez ha decidido que va a debatir con Vox porque es una fuerza que ha "irrumpido" en el escenario político. "No rehuye debatir con Vox", ha recalcado.

"Y eso no puede hacerse en la pública", ha explicado, dado que RTVE se rige por la LOREG y ha establecido que Vox no participe porque no cuenta con representación parlamentaria.

Preguntada si esta estrategia podía propiciar el crecimiento de Vox, Calvo ha explicado que se alimentaría más a la "ultraderecha" si no se fuera a debatir con ellos y no se contestaran sus postulados. "Es más democrático enfrentarte a ellos y responder. Ellos plantean saltarse la Constitución directamente, sus medidas son salirse de la Constitución", ha recalcado sobre la formación de Santiago Abascal.

VE PUERIL QUE NO SE PUBLIQUEN ENCUESTAS

Con todo, ha admitido que en la siguiente legislatura habrá que revisar y plantear cambios en la normativa electoral para renovar cosas que estén "obsoletas", en referencia a la prohibición de publicar encuestas la última semana antes de las elecciones.

Aunque sobre regular los debates no ha sido clara, Calvo ha apuntando a que hay sistemas que lo tienen legislado y otros no y, ha recalcado que, en todo caso, en España siempre ha habido debates en distintos formatos.