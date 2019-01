Calvo niega que el Gobierno "escurra el bulto" en el conflicto taxi-VTC y pide "coraje" a comunidades y ayuntamientos

Carmen Calvo se ha pronunciado así en Sevilla, a preguntas de los periodistas, antes de intervenir en el II Foro Global de Gobiernos Locales que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos, Fibes.

La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno tiene la obligación en la Constitución, igual que el resto de administraciones públicas, "de actuar sólo en el espacio de sus competencias, ni invadir las no propias ni lo contrario", de ahí que haya recordado que ya elaboró un Real Decreto que dejaba las competencias de la regulación en los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Tras incidir en que el anterior Ejecutivo dejó "una situación caótica" en este sector, Calvo ha explicado que el Gobierno de Sánchez ha ejercido "la parte que nos corresponde y ahora que cada cual responda a los ciudadanos cuando se plantean problemas".

"Las VTC y los taxis forman parte de las licencias que se dan en ayuntamientos, porque son regulaciones que son parte de lo que conviene o no a cada territorio, y es competencia de las ciudades y comunidades", ha sostenido la vicepresidenta, que ha asegurado que si bien el Gobierno de Sánchez tiene la mejor disposición siempre, "no podemos actuar en un ámbito que no nos corresponde".

De este modo, Carmen Calvo ha señalado que "cuando la situación es difícil, cada uno debe actuar con sus instrumentos". "Nosotros hicimos un Real Decreto que salió del Congreso hace muy pocos meses, la regulación está hecha, y ahora cada uno debe asumir su responsabilidad y el coraje de ponerse a resolverlas", ha agregado.

Con todo, ha aseverado que el Gobierno central que preside Pedro Sánchez "no escurre el bulto nunca", a la par que ha hecho hincapié en que "en siete meses hemos hecho más que en siete años". "No nos hemos ahorrado ni una sola situación complicada que debíamos hacer", ha zanjado.