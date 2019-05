Calvo dice que ERC "ha perdido una extraordinaria oportunidad de estar donde hay que estar, respetando la democracia"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha considerado que, pese a que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya dejado abierta la posibilidad de que su formación se abstenga en el debate de investidura de Pedro Sánchez, ha considerado que el partido independentista catalán "ha perdido una extraordinaria oportunidad de estar donde hay que estar, en las instituciones y respetando la democracia" tras lo ocurrido con Miquel Iceta en el Senado.

Calvo se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los periodistas antes de tomar parte en un mitin electoral en San Sebastián, a preguntas sobre las declaraciones de Junqueras en las que garantizaba que los 15 diputados de ERC "ni por acción ni por omisión" van a permitir "un Gobierno de extrema derecha o con derechas cada vez más extremas".

A juicio de la ministra de la Presidencia en funciones, ERC "ha tenido la oportunidad de cumplir con su reglamento estatutario, con la Constitución Española y haber dejado que el derecho que teníamos los socialistas en el Parlament de Cataluña hubiera sido respetado y llevando a Iceta al Senado".

"No lo ha hecho, así que poco puede en este momento decir para desmontar algo que es un hecho, que no es una teoría. No han sido capaces de respetar el derecho que el grupo parlamentario socialista tenía de nombrar la sustitución de su senador, eso si habría sido coherente con esa intención que dice que tiene, lo demás no importa", ha subrayado.

Calvo ha afirmado que el PSOE quiere gobernar con sus "propias fuerzas, con un proyecto que es el que han querido los españoles" y con la manera de hacer política que han "demostrado en 10 meses". "Hablamos con todo el mundo, respetamos a todo el mundo, somos capaces de negociar y de sacar adelante objetivos que le importan a la gente", ha afirmado.

Tras señalar que "lo que estaba esperando es que la política española estuviera en la realidad y no en la corrupción del PP y obras son amores", la dirigente del PSOE ha insistido en que ERC "ha perdido una extraordinaria oportunidad de estar donde hay que estar, en las instituciones y respetando la democracia".

PABLO CASADO

Por otro lado, cuestionada sobre la insistencia del presidente del PP, Pablo Casado, para que Ciudadanos se abstenga y facilite la investidura de Sánchez, la vicepresidenta del Gobierno ha considerado que Casado "bastante tiene con lo que tiene, con haber llevado a un partido importante para este país a un desastre de esa naturaleza por no haber sabido aguantar la posición".

A su entender, "cuando las cosas vienen difíciles es cuando los partidos grandes saben aguantar las situaciones". De este modo, ha destacado que "ha bastado un envite de la ultraderecha española para que el PP no haya sabido cuál era su sitio, eso es lo que ha recogido" y se ha mostrado convencida de que Casado "tiene un gran tajo dentro de su propia organización y cada cual tendrá que hacer ahí sus reflexiones".

Finalmente, se ha mantenido en que con el PSOE "está garantizada la unidad territorial de este país". Según ha recordado, los socialistas catalanes y vascos "saben mucho qué es sufrir". "Nosotros a los nacionalistas les hemos dicho siempre lo mismo, ustedes se presentan a las elecciones, obtienen unos resultados, cuando están en las instituciones tenemos que encontrar acuerdos de gobernanza, pero el independentismo no va a pasar mientras que los socialistas tengamos la posibilidad siempre de pararlo", ha concluido.