Calvo respalda a Borrell: "No podemos consentir que se diga que en España existen presos políticos"

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Calvo ha compartido que, en un determinado momento de la conversación, Borrell dijera "hasta aquí" porque él representa al Gobierno de España y no puede "dar por bueno" supuestas verdades "que no lo son".

"No podemos dar por bueno que en nuestro país existen presos políticos o que alguien esté en una celda de aislamiento por ideas. No es verdad y como no lo es hay que dejarlo claro de manera rotunda" y, si es necesario, quizás incluso levantándose de una entrevista, como hizo Borrell, porque "en ello va el prestigio" de la democracia y justicia españolas, ha opinado.

Calvo ha atribuido la imagen distorsionada que en algunos países se tiene del conflicto en Cataluña a las "mentiras constantes con las que el independentismo se pasea por el mundo".

Sin embargo, ha recordado que la misma democracia que "ampara" que hablen y se manifiesten en Madrid pidiendo la libertad de los presos del 'procés', a los que ellos considera presos políticos, es la misma que les exige que "rindan cuentas" por vulnerar la legalidad.