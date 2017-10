Caballero apoya la propuesta de Rubalcaba de reformar Constitución y pacto territorial, y pide "liderazgo político"

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provicias (FEMP), Abel Caballero, ha expresado este miércoles su apoyo a la propuesta planteada por el exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de abordar el problema de Cataluña con una reforma de la Constitución y del pacto territorial, y ha vuelto a apelar al "liderazgo político" para lograr la "vuelta a la convivencia".

En una rueda de prensa, Abel Caballero ha puesto en valor la "propuesta concreta" realizada por Pérez Rubalcaba, que supondría "reformar la Constitución y permitir una reubicación de las Comunidades Autónomas, en la que todos veamos mejor reflejada la forma de España". A su juicio, este planteamiento no deja de reflejar "el acuerdo de Granada", que planteaba la reforma hacia el federalismo.

Para ello, Caballero ha abogado por "intensificar el diálogo entre las fuerzas constitucionales". Con respecto a los independentistas, ha precisado que "en algún momento habrá que hablar también, pero con los que quieran buscar soluciones".

"Porque decir vamos a dialogar pero de entrada me tiene que dar todo esto, y hablar solo de referéndum y de la separación de Cataluña, eso no es diálogo", ha recalcado el presidente de la FEMP, y ha añadido: "Lo que vimos de Puigdemont no fue diálogo, sino dinamitar cualquier posibilidad de diálogo, con sus acciones en el Parlament y con la pantomima del 1 de octubre".

DISCURSO DEL REY

El regidor vigués ha vuelto a proclamar que "es momento de la política" y de los "liderazgos políticos", y ha apuntado que el propio discurso del rey Felipe VI ha puesto de relieve la "gravedad" de la situación y la necesidad de que "actúe la política".

Caballero ha señalado que el monarca ha venido a constatar "que hay una transgresión de la Constitución, un incumplimiento de la ley y una ruptura de la democracia promovida por la Generalitat", como resultado de un proceso "que lleva años de elaboración".

El presidente de la FEMP ha recordado que, en la historia reciente de España, tan solo ha habido un momento de gravedad comparable a la de ahora, y que también provocó una declaración solemne del Jefe del Estado, que fue el golpe del 23-F.

"Es el momento de la política, lo fue en la Transición y salió fantásticamente bien , porque había políticos de altura que antepusieron los intereses de España a los de sus partidos, y estamos en el momento de anteponer los intereses de España a los de cada partido. Es el momento de los liderazgos. Aquí se tienen que ver los líderes, no solo los dirigentes de los partidos", ha sentenciado.