Abel Caballero a Patxi López: el tren de Susana es AVE y otros son de vapor

El alcalde Vigo y presidente de la Femp, Abel Caballero, ha replicado hoy a la metáfora del "choque de trenes" entre Susana Díaz y Pedro Sánchez de la que alerta en un vídeo Patxi López que los trenes de la presidenta andaluza son "de alta velocidad", mientras que otros son "trenes viejos de vapor".

"Los trenes que están saliendo desde el ámbito de Susana son trenes de alta velocidad y trenes de cercanía para que use la gente y los trenes que salen desde otros modelos son trenes viejos de vapor que ya están caducados", ha dicho.

Caballero, que ha hecho estas declaraciones en la puerta del Congreso, se ha referido así al vídeo presentado hoy por la candidatura de Patxi López, en el que éste se presenta como la "solución" a un simbólico "choque de trenes" que puede "destrozar" al PSOE si ganan las primarias Susana Díaz o Pedro Sánchez.

El vídeo plantea, a modo de problema matemático, el siguiente símil: "Si un tren sale de Sevilla (Susana Díaz) a las 10 a una velocidad de 140 km/hora y otro tren sale de Madrid (Pedro Sánchez) a las 11 a 130 km hora ¿en qué punto se destroza el partido?".

Caballero apoya a Díaz en las primarias del PSOE con el argumento de que los militantes "quieren ganar elecciones y eso no se resuelve con el que las perdió".

Además ha acusado a Pedro Sánchez de haber pasado algunas "líneas rojas" en la precampaña, como la de las palabras del alcalde de Calasparra, José Vélez, acusando a la gestora de "prácticas mafiosas"; un insulto "gravísimo" -ha dicho- que además ofrece a los ciudadanos una "imagen lamentable" de su partido.

"Pedro, por su bien, tiene que decirle que se disculpe, los insultos no los admite nadie en el PSOE", ha remachado, al tiempo que ha aseverado que "Pedro Sánchez y el 'no es no' trabajó activamente por Feijoo y le dio la mayoría absoluta" en Galicia.

Tras mostrarse preocupadísimo por el camino que han seguido el Partido Socialista de Francia, Reino Unido y Grecia, entre otros, ha dicho que él lo que quiere es "un PSOE como el de Vigo, con el 52 % de los votos y como el de Andalucía, ganando elecciones y multiplicando por tres los votos de Podemos y sacándole diez puntos al PP".

La otra vía, la de "perder las elecciones y pretender perderlas continuamente lleva al PSOE a la trivialidad y a la irrelevancia", ha continuado, convencido de que en el debate que celebrarán los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE el próximo 15 de mayo "van a confrontar proyectos ganadores y perdedores".

Por eso, a su juicio, PP y Podemos "estarían encantados de que ganara Pedro y perdiera Susana, porque sería la perpetuación de sus estrategias".

"De hecho Podemos convoca una manifestación para apoyar a Pedro, porque eso le deja todo el espacio político", ha apuntado sobre la movilización en favor de la moción de censura contra Rajoy convocada por el partido de Pablo Iglesias para la víspera de las primarias socialistas.