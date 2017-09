"Ahora empieza el mambo": el vídeo donde la CUP celebra el fin del procés

Para la CUP el procés llega a su fin. Así lo han expresado en un nuevo spot emitido este viernes tras la aprobación de la ley de desconexión en el Parlament. En el vídeo el pueblo independentista baila el mambo después de arrojar la furgoneta que simbolizaba el proceso de independencia por un barranco.













¿Qué significa qué?

La furgoneta simboliza el proceso, que es empujado por el pueblo y los diputados de la CUP. Dos años después de tanto empuje se aprueban las leyes de desconexión y entonces el pueblo tira la furgoneta a un acantilado. Luego, mirando el acantilado, interviene ell portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat, que pregunta que si el fondo del desfiladero es 'Ítaca' -símbolo del objetivo independentista- y la diputada Eulàlia Reguant le responde que es es un barranco; entonces aparece la diputada Gabriela Serra para explicar que Ítaca "la hace el pueblo".

Tras volver a preguntar Arrufat qué es lo que sucede a partir de ahora -una vez aprobada la ley que ampara el referéndum-, la diputada 'cupaire' Anna Gabriel aparece para decir que ahora lo empieza es el "mambo", es decir, el movimiento popular que pretenden impulsar y que escenifican con gente bailando. El spot termina con un encuadre desde el cielo de todo el mundo haciendo el mambo, mientras que aparecen frases de Machado ("Caminante no hay camino"), Frida Kahlo ("No hay nada más hermoso que la risa"), Kafka ("El procés és el càstig") e incluso el mitificado "It's very dificult todo esto" de Mariano Rajoy.