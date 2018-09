La CUP reprocha al PDeCAT desvincularse del caso 3% de CDC "como si no fueran ellos"

El miércoles, ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso del 3%, José de la Mata, la defensa del partido quiso desvincularse de su partido predecesor asegurando que son partidos distintos y que sus estatutos lo demuestran porque el PDeCAT defiende la independencia y CDC no.

La diputada 'cupaire' ha exigido al PDeCAT que reconozca los hechos, que dé garantías de no repetición y que repare el daño depurando responsabilidades, algo que considera que todavía no ha hecho.

"Se desdice como si CDC no fuera con ellos y lejos de reconocer que no va con ellos y que se tiene que reconocer y reparar, hacen ver que no va con ellos", ha reprochado.

En respuesta a los periodistas, también ha lamentado que el PDeCAT pactara el miércoles una moción en el Congreso con los socialistas para instar al Estado y a la Generalitat a dialogar dentro del marco jurídico vigente, aunque luego el partido dirigido por David Bonvehí lo acabó retirando.

Sirvent considera que la retirada de la moción forma parte de las "acciones simbólicas y retóricas" de las que acusan al PDeCAT, al que exigen un debate para confrontar el modelo que quieren para Catalunya y acciones políticas para ejercer el derecho de autodeterminación.

La diputada también ha replicado al presidente del Parlament que este mismo jueves apostaba por el referéndum efectivo: "Ojalá tuviéramos un referéndum, pero cualquier petición que pase por pedir el consentimiento del Estado no es posible y nos deja huérfanos de solución".